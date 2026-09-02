Что будет с ценами на газ для населения в сентябре
Для подавляющего большинства украинцев, а это около 98% или более 12 миллионов домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", тариф остается стабильно фиксированным на уровне 7,96 гривны за кубометр, сообщает"Газ.Правда".
Эта цена действует в рамках годового тарифного плана "Фиксированный", срок действия которого официально продлен до 30 апреля 2027 года. Другие поставщики "голубого топлива" предлагают годовые тарифы в диапазоне от 7,96 до 9,99 гривны за кубометр:
- потребители ООО "Ритейл Сервис" (СветГаз) должны платить – 9,99 гривны за кубометр;
- потребители ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) должны платить – 8,46 гривны за кубометр;
- ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр;
- ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;
- ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр;
- ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр;
- ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр.
Что будет с тарифами на воду
В Украине нет единого общенационального тарифа на воду, поскольку каждый местный водоканал устанавливает собственные расценки, которые впоследствии утверждаются регулятором или местными властями.
С 1 сентября 2026 года исполнительный комитет Белоцерковского городского совета повышает тарифы на воду для местных жителей. Причиной такого шага стало критическое финансовое положение коммунального предприятия ООО "Белоцерковвода", сообщает местный городской совет.
Я работаю на этом предприятии 40 лет, и в таком состоянии, как сейчас, оно не было ни в 90-е годы, ни в начале войны. Счета арестованы, потому что у нас задолженность за электроэнергию, сотрудников мало, мы не можем найти никого, кто согласился бы работать за зарплату в размере 8 тысяч гривен. Чтобы рассчитаться за электроэнергию, нам нужны средства.
Помимо прямого повышения стоимости кубометра, некоторые города идут по пути введения абонентской платы. Это фиксированный платеж за обслуживание договоров и счетчиков, который начисляется дополнительно к стоимости потребленной воды.
Например, с 1 сентября Первомайский водоканал вводит такую плату для потребителей с индивидуальными договорами: 23 гривны за водоснабжение и 17 гривен за водоотведение, что в сумме составит 40 гривен в месяц независимо от объема потребления, сообщает КП "Первомайское управление водопроводно-канализационного хозяйства".
Аналогичная ситуация наблюдается и в Киеве, где тариф "Киевводоканала" держится на уровне 30,384 гривны за кубометр. Однако в столице действует ежемесячная абонплата, достигающая 94,38 гривны.
В Одессе новый повышенный тариф в размере 65,54 гривны за кубометр вступил в силу еще 15 августа. Именно в сентябре жители получат первые счета по новым расценкам.
Важно! В Кропивницком лишь планировалось резкое повышение тарифа с 45,97 до 109,14 гривны. Это решение пока не принято. Как известно, еще 28 августа депутаты Кировоградской областной Рады не поддержали решение о повышении тарифа на водоснабжение и водоотведение предприятием "Днепр-Кировоград".
Как изменится тариф на электроэнергию с 1 сентября
С 1 сентября базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменится и составит 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время часть украинцев может сократить расходы на свет вдвое, если перейдет на многозонный учет, отмечают в ПАО "Львовоблэнерго".
Обратите внимание! Установка такого прибора позволяет гибко регулировать размер тарифа в зависимости от времени использования энергоемких приборов, например, перенося работу бойлера или стиральной машины на ночное время.
Например, двухзонный счетчик позволяет существенно сократить ночные расходы. В период с 23:00 до 07:00 применяется льготная ставка 2,16 гривны за киловатт, тогда как с 07:00 до 23:00 действует стандартная цена 4,32 гривны. Еще больше экономить ночью можно с трехзонным прибором:
- тариф с 23:00 до 07:00, благодаря трехзонному счетчику, снижается до 1,73 гривны за киловатт-час;
- в пиковые часы, а именно с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, стоимость возрастает до 6,48 гривны;
- а с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 придется платить базовую ставку в размере 4,32 гривны.
Когда может вырасти цена на электроэнергию для бытовых потребителей
Действующий тариф на электроэнергию в размере 4,32 гривны официально зафиксирован решением правительства до 31 октября 2026 года. Эта цена удерживается благодаря механизму возложения специальных обязательств, который компенсирует разницу между рыночной стоимостью и тарифом для населения.
Кроме того, уже с 1 октября возобновляется льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением, который составит 2,64 гривны за киловатт-час на первые 2000 киловатт в месяц.