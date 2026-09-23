Який стаж потрібен для пенсії у 63 роки

В Україні продовжують зростати вимоги до тривалості страхового стажу для майбутніх пенсіонерів. Зокрема, мінімуми для 60 та 63 років збільшились у 2026 році.

Скільки років стажу знадобиться для пенсії у 63 роки

Пенсійна система України висуває чіткі вимоги до кількості накопичених років офіційної роботи для тих, хто планує виходити на пенсію. Зокрема, у 2026 році громадянам, які досягли 63-річного віку, необхідно мати щонайменше 23 роки страхового стажу для оформлення виплат, про що повідомили у ПФУ.

Паралельно діють й інші нормативи залежно від того, коли саме людина вирішить піти на заслужений відпочинок:

якщо особі виповнюється 60 років у 2026 році, від неї вимагатимуть вже не менше 33 років підтвердженого стажу;

натомість для тих, хто оформлюватиме пенсійні виплати у 65 років, мінімальний поріг залишається на рівні 15 років.

Зауважимо, поетапне підвищення планки є частиною планової пенсійної реформи в країні. Це рішення закріплене Законом України від 9 липня 2003 року №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Постійне коригування умов триватиме аж до 2028 року та безпосередньо зачепить усіх громадян, які плануватимуть вихід на пенсію у 60 та 63 роки.

До слова, наразі стаж зараховується лише у випадку сплати страхових внесків – ЄСВ. При чому, ці платежі мають бути не менше мінімальних.

До того ж, якщо внесок сплачено, але через роботу на пів ставки або зменшену зарплату його сума менша за мінімум, цей місяць зарахується до стажу не повністю, а – пропорційно сплаченій сумі.