Скільки треба мати стажу, щоб піти на пенсію в 65 у 2026 році

Пенсійна система України продовжує висувати жорсткі вимоги до накопиченого страхового стажу громадян. Чимало українців ризикують залишитися без держвиплат на заслуженому відпочинку. У чому причина, розповідаємо далі.

Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію у 65 років

Громадяни, які вирішать піти на заслужений відпочинок у 65 років, мусять мати щонайменше 15 років підтвердженого страхового стажу. Саме цей мінімальний поріг дозволяє оформити пенсійні виплати у 2026 році, про що повідомили у ПФУ.

Для тих, хто планує вийти на пенсію раніше, планка суттєво вища:

у 60 років знадобиться щонайменше 33 роки страхового стажу;

а у 63 роки – не менше 23 років.

Важливо пам'ятати, що стаж зараховується лише за умови сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Але цей платіж не має бути менше мінімального.

Важливо! Якщо ви працювали на пів ставки чи мали зменшену зарплату і внесок виявився меншим за мінімальний, такий місяць зарахують до стажу лише пропорційно сплаченій сумі.

Чому вимоги до страхового стажу постійно зростають

Поетапне підвищення вимог є частиною планової пенсійної реформи в Україні. Постійне коригування умов триватиме аж до 2028 року та безпосередньо впливатиме на майбутні виплати всіх громадян, які досягають 60 або 63 років.

А от для тих, хто хоче вийти на пенсію в 65 років ситуація простіша. Такі громадяни і надалі можуть піти на заслужений відпочинок, маючи лише – 15 років страхового стажу.