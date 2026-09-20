Кому доведеться працювати довше

Зміни торкнуться тих громадян, які планують оформлювати виплати наступного року, адже мінімальний поріг страхового стажу знову зросте. Як зазначають у Пенсійному фонді України, у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше ніж 34 роки страхового стажу.

Якщо ж цього показника не вистачає, нормативи пом'якшуються залежно від віку. Зокрема, у 63 роки вимагатимуть від 24 років стажу, а щоб піти на заслужений відпочинок у 65 років, достатньо буде мати 15 років офіційної роботи.

Як стаж впливає на розмір виплат

Кількість відпрацьованих років безпосередньо визначає суму, яку ви отримуватимете щомісяця. Чинна формула розрахунку (П = Зп × Кз × Кс) враховує середню заробітну плату в Україні за три роки перед зверненням, ваш індивідуальний коефіцієнт доходу та коефіцієнт страхового стажу.

Якщо ж до 65 років особа не встигла набути навіть мінімальні 15 років стажу, вона не залишиться без грошей, але замість повноцінної пенсії зможе претендувати лише на спеціальну державну соціальну допомогу.

Зауважте! Її розмір розраховується індивідуально та обмежується прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому вимоги постійно зростають та які правила діють зараз

Поступове підвищення вікової планки є частиною масштабної пенсійної реформи, яка має завершитися у 2028 році. Тоді вимоги досягнуть свого максимуму: для виходу на пенсію у 60 років знадобиться рівно 35 років офіційної роботи зі сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ), а для 63 років мінімум сягне 25 років.

Нагадаємо, що у поточному 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. Експерти радять українцям заздалегідь перевіряти свої дані, адже починаючи з 2004 року наявність запису в трудовій книжці більше не гарантує стаж – вирішальним є лише факт регулярної сплати податків роботодавцем.