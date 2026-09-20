Кому придется работать дольше

Изменения коснутся тех граждан, которые планируют оформлять выплаты в следующем году, ведь минимальный порог страхового стажа снова повысится. Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется иметь не менее 34 лет страхового стажа.

Если же этого показателя не хватает, нормативы смягчаются в зависимости от возраста. В частности, в 63 года потребуется 24 года стажа, а чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет, достаточно будет иметь 15 лет официальной работы.

Как стаж влияет на размер выплат

Количество отработанных лет напрямую определяет сумму, которую вы будете получать ежемесячно. Действующая формула расчета (П = Зп × Кз × Кс) учитывает среднюю заработную плату в Украине за три года до обращения, ваш индивидуальный коэффициент дохода и коэффициент страхового стажа.

Если же к 65 годам человек не успел накопить даже минимальные 15 лет стажа, он не останется без денег, но вместо полноценной пенсии сможет претендовать лишь на специальную государственную социальную помощь.

Обратите внимание! Ее размер рассчитывается индивидуально и ограничивается прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц.

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Почему требования постоянно растут и какие правила действуют сейчас

Постепенное повышение возрастного барьера является частью масштабной пенсионной реформы, которая должна завершиться в 2028 году. Тогда требования достигнут своего максимума: для выхода на пенсию в 60 лет понадобится ровно 35 лет официальной работы с уплатой единого социального взноса (ЕСВ), а для выхода в 63 года минимум достигнет 25 лет.

Напомним, что в текущем 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Эксперты советуют украинцам заранее проверять свои данные, ведь начиная с 2004 года наличие записи в трудовой книжке больше не гарантирует стаж – решающим является лишь факт регулярной уплаты налогов работодателем.