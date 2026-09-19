Какую сумму начислят за четыре десятка лет работы?

Для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в 2026 году достаточно иметь 33 года страхового стажа, поэтому 40 отработанных лет гарантируют вам своевременное назначение выплат.

Если в течение этого времени ваш официальный доход составлял 10 тысяч гривен, то ориентировочный размер пенсии составит примерно 4,5 тысячи гривен, что свидетельствует о этом Пенсионный фонд Украины.

Имеет ли значение непрерывность стажа и "белая" зарплата?

Многих беспокоит вопрос, влияют ли перерывы в трудовой деятельности на итоговую сумму. На самом деле непрерывность стажа не играет никакой роли, ведь чрезвычайно важное значение имеют исключительно его общее количество и размер официального заработка.

При расчетах учитывается только тот доход, с которого работодатель уплачивал страховые взносы. То есть, если вы соглашались на зарплату "в конверте", существует огромная вероятность получить мизерную выплату в старости.

Справочно: начиная с 2004 года, стаж засчитывается исключительно при условии уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) в размере, не меньшем минимального. Если же вы работали неполный рабочий день и взнос был меньше, в стаж будет зачтен не полный месяц, а лишь пропорционально рассчитанный период.

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Как будут меняться требования к пенсионерам в будущем?

Стоит помнить, что правила выхода на пенсию становятся все более жесткими в рамках действующей реформы. Как мы писали ранее, уже в 2027 году для получения выплат в 60 лет потребуется не менее 34 лет стажа, а в 2028 году этот порог достигнет 35 лет.

Обратите внимание! Если же необходимых лет не хватает, государство позволяет выйти на пенсию в 63 года (при наличии 23 лет стажа в 2026 году) или в 65 лет (достаточно 15 лет).

Кроме того, за каждый полный год работы сверх установленной нормы пенсионерам начисляется надбавка, которая составляет 1% от рассчитанного размера пенсии, но не более 23,61 гривны за каждый дополнительный год.