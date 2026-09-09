Какой страховой стаж необходим для выхода на пенсию

Согласно законодательству, в 2026 году для того, чтобы начать получать выплаты в 60 лет, украинцам придется накопить не менее 33 лет официального трудового стажа, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

В 63 года пенсию назначают при наличии 23 лет стажа.

А в 65 лет минимальный порог составит 15 лет.

Как поступить тем, кто достиг пенсионного возраста раньше?

Закон предусматривает важный нюанс для тех, кто отмечал юбилей на год раньше. Если лицу исполнилось 60, 63 или 65 лет в 2025 году, а обращается за назначением пенсии оно только в 2026 году, то необходимый страховой стаж составляет 32, 22 или 15 лет соответственно.

Обратиться за назначением выплат можно как лично в любой сервисный центр ПФУ (независимо от места проживания), так и дистанционно – через электронный портал услуг.

Что будет дальше с выходом на пенсию?

Постепенное повышение планки является составной частью масштабной пенсионной реформы, которая проходит в Украине.В 2027 году требования вырастут до 34 лет, а в 2028 году процесс завершится на отметке в 35 лет страхового стажа для 60-летних.