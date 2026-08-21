Какие периоды в настоящее время засчитываются в страховой стаж
Речь идет об изменениях в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", о чем сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.
Отныне для определения права на пенсию по возрасту к страховому стажу засчитываются периоды работы, за которые работодатель:
- начислял застрахованным лицам страховые взносы;
- подал отчетность;
- но страховые взносы не уплатил.
Сумма страховых взносов должна быть не меньше минимального взноса.
Следует сразу отметить, что размер будущей пенсии не будет зависеть от этих периодов. В то же время они могут помочь набрать определенное количество стажа, что позволит выйти на пенсию раньше.
Напомним, что минимальный страховой взнос в 2026 году составляет 1 902,34 гривны. Такую сумму следует уплачивать ежемесячно.
В частности, в текущем году для оформления пенсионных выплат в 60 лет необходимо иметь 33 года стажа. Чтобы получать пенсию в 63 года – 23 года стажа, а в 65 лет – не менее 15 лет стажа.