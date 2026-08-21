Які періоди наразі зараховують до страхового стажу

Мова йде про зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, про що зазначили на сайті Пенсійного фонду України.

Відтепер для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуються періоди роботи, за які роботодавець:

нарахував застрахованим особам страхові внески;

подав звітність;

але страхові внески не сплатив.

Страхові внески мають бути в сумі не менше, ніж мінімальний внесок.

Слід одразу зазначити, що на розмір майбутньої пенсії періоди не матимуть впливу. Водночас вони можуть допомогти набрати певну кількість стажу, що дозволить вийти на пенсію раніше.

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Нагадаємо, що мінімальний страховий внесок у 2026 році становить 1 902,34 гривні. Таку суму слід сплачувати за місяць.

Зокрема, у поточному році для оформлення пенсійних виплат у 60 років потрібно мати 33 роки стажу. Аби отримувати пенсію у 63 роки – 23 роки стажу, а у 65 років – щонайменше 15 років стажу.