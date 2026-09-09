Який страховий стаж для виходу на пенсію

Згідно із законодавством, у 2026 році для того, щоб почати отримувати виплати у 60 років, українцям доведеться накопичити не менше 33 років офіційної праці, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

У 63 роки пенсію призначають за наявності 23 років стажу.

А у 65 років мінімальна планка становитиме 15 років.

Як діяти тим, хто досяг пенсійного віку раніше?

Закон передбачає важливий нюанс для тих, хто святкував ювілей роком раніше. Якщо особі виповнилося 60, 63 або 65 років у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії вона лише у 2026 році, то необхідний страховий стаж становить 32, 22 або 15 років відповідно.

Звернутися за призначенням виплат можна як особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ (незалежно від місця проживання), так і дистанційно – через електронний портал послуг.

Що далі буде з виходом на пенсію?

Поступове підвищення планки є складовою частиною масштабної пенсійної реформи, яка триває в Україні.У 2027 році вимоги зростуть до 34 років, а у 2028 році процес завершиться на позначці у 35 років страхового стажу для 60-річних.