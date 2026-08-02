Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет

Уже с 2027 года часть украинок не сможет оформить пенсию сразу после достижения 60-летнего возраста. Причина заключается в очередном повышении требований к страховому стажу, от которого зависит право на назначение пенсии по возрасту.

Несмотря на то, что пенсионный возраст для женщин не меняется, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь не менее 34 лет страхового стажа, сообщает Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Если такого стажа нет, право на пенсию возникнет позже: в 63 года при наличии не менее 24 лет страхового стажа или уже в 65 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Таким образом, для многих женщин решающим становится не возраст, а количество лет, в течение которых уплачивались страховые взносы.

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Почему это особенно актуально для женщин

Именно у женщин чаще возникают перерывы в трудовой деятельности, которые могут повлиять на накопление необходимого страхового стажа. Наиболее распространенными причинами являются отпуска по уходу за детьми, уход за пожилыми или больными родственниками, неполная занятость или длительная неофициальная работа.

Из-за этого даже при значительном трудовом стаже часть украинок может не иметь достаточного страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

Почему требования к стажу ежегодно растут

Ежегодное повышение требований к страховому стажу предусмотрено пенсионным законодательством. Оно является частью реформы, которая постепенно увеличивает минимальное количество лет стажа, необходимое для выхода на пенсию в 60 лет.

К 2028 году это требование увеличится до 35 лет.

Что стоит сделать уже сейчас

В Пенсионном фонде рекомендуют не ждать достижения пенсионного возраста, а заранее проверить свой страховой стаж. Особое внимание стоит обратить на периоды работы до 2004 года, когда учет велся преимущественно по бумажным трудовым книжкам.