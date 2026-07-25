Какие доплаты можно получить после 60 лет?

После 60 лет украинцы могут получать не только основную пенсию. Хотя отдельной доплаты за достижение этого возраста законодательство не предусматривает, часть пенсионеров имеет право на другие надбавки и повышение . Их назначают в зависимости от возраста, страхового стажа, статуса или других оснований, напоминает Пенсионный фонд .

В частности, пенсионеры, имеющие больше страхового стажа, чем нужно для назначения пенсии, могут получать доплату за каждый сверхурочный год. Ее размер зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, поэтому сумма может изменяться после пересмотра социальных стандартов.

Доплата для почетных доноров

Пенсионеры со статусом "Почетный донор Украины" имеют право на ежемесячную надбавку в размере 10% прожиточного минимума для одного человека. В то же время с 2026 года украинцам, получившим статус почетного донора, такую доплату уже не назначают.

Надбавка за особые заслуги перед Украиной

Повышенные пенсионные выплаты также предусмотрены гражданам, имеющим особые заслуги перед государством. Речь идет, в частности, о Героях Украины, людях, награжденных государственными наградами, а также отдельных деятелях науки, культуры, спорта и других лиц, определенных законом.

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Размер доплаты зависит от категории получателя и может составлять от нескольких сот до нескольких тысяч гривен.

Доплаты для ветеранов

Дополнительные выплаты также предусмотрены для отдельных категорий ветеранов. Их могут получать участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших защитников Украины и другие лица, имеющие соответствующий статус.

Сумма прибавки зависит от категории получателя.

Перерасчет пенсии для работающих пенсионеров

Пенсионеры, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают официально работать, могут получить перерасчет пенсии после получения дополнительного страхового стажа. Благодаря этому размер выплаты может возрасти.

Разовая выплата ко Дню Независимости

В августе некоторые категории украинцев также получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Ее размер составляет от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя.

Для большинства пенсионеров, имеющих право на помощь, средства выплатят автоматически вместе с августовской пенсией. В то же время, сам факт получения пенсии не является основанием для этой выплаты. Ее назначают только гражданам, относящимся к определенным законом льготным категориям.

Как проверить, есть ли право на доплату?

Как мы уже писали, не все прибавки Пенсионный фонд назначает автоматически . Если пенсионер считает, что имеет право на дополнительную выплату, но ее не начислили, следует обратиться в сервисный центр ПФУ или проверить информацию в личном кабинете на веб-портале Фонда.

В некоторых случаях достаточно подать заявление и документы, подтверждающие право на соответствующую доплату.