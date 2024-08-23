Найбагатша нафтова компанія Росії стала збитковою, – ЗМІ

Четверта за обсягами видобутку й перша за обсягом готівки на рахунках нафтова компанія Росії стала збитковою. Йдеться про "Сургутнафтогаз". Компанія засекретила переважну більшість своїх фінансових показників.

У звіті за російськими стандартами, за перше півріччя з 62 рядків у "Сургутнафтогаз" заповнили тільки 10, інші – залишили порожніми. Це випливає з документа, який компанія опублікувала 5 серпня.

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Компанія "Сургутнафтогаз" стала збитковою

"Сургутнафтогаз" не розкриває виторг, собівартість продажів, комерційні та управлінські витрати, а також доходи від "дочірніх" підприємств. Окрім того, під грифом "секретно" опинилися наявні у компанії довгострокові та короткострокові позики, обсяг активів, запаси готівки й навіть статутний капітал.

З результатів діяльності російська нафтова компанія повідомила лише дані щодо свого прибутку. Зокрема, чистий прибуток за пів року впав у 6 разів, – до 139,9 мільярда рублів, а прибуток до оподаткування склав 168,7 мільярда рублів і також знизився в 6 разів.

Також зі звітності випливає, що в другому кварталі "Сургутнафтогаз" зазнав збитків у розмірі 129,9 мільярда рублів.

"Сургутнафтогаз", який видобуває кожен 10 барель у Росії й десятиліттями приховує своїх власників, залишається найзагадковішою компанією в енергосекторі країни-агресорки.

Компанія роками накопичувала на рахунках валюту й не інвестувала. До початку війни мала в резервах близько 50 мільярдів доларів. Видання зауважило, цю суму можна порівняти з золотовалютними резервами ПАР і Кувейту.