В отчете по российским стандартам, за первое полугодие из 62 строк в "Сургутнефтегазе" заполнили только 10, остальные – оставили пустыми. Это следует из документа, который компания опубликовала 5 августа.

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Компания "Сургутнефтегаз" стала убыточной

"Сургутнефтегаз" не раскрывает выручку, себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы, а также доходы от "дочерних" предприятий. Кроме того, под грифом "секретно" оказались имеющиеся у компании долгосрочные и краткосрочные займы, объем активов, запасы наличности и даже уставный капитал.

Из результатов деятельности российская нефтяная компания сообщила только данные о своей прибыли. В частности, чистая прибыль за полгода упала в 6 раз, – до 139,9 миллиардов рублей, а прибыль до налогообложения составила 168,7 миллиардов рублей и также снизилась в 6 раз.

Также из отчетности следует, что во втором квартале "Сургутнефтегаз" понес убытки в размере 129,9 миллиардов рублей.

"Сургутнефтегаз", который добывает каждый 10 баррель в России и десятилетиями скрывает своих владельцев, остается самой загадочной компанией в энергосекторе страны-агрессора.

Компания годами накапливала на счетах валюту и не инвестировала. До начала войны имела в резервах около 50 миллиардов долларов. Издание отметило, эту сумму можно сравнить с золотовалютными резервами ЮАР и Кувейта.