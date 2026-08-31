Світові ціни на продукти рекордно зросли за 10 років: що буде з хлібом та базовим кошиком

Світові ціни на основні сільськогосподарські культури підскочили більш ніж на 13% за серпень, що стало найстрімкішим зростанням із липня 2012 року. Головними причинами стрибка стали атаки на портову інфраструктуру Чорного моря та екстремальна спека через кліматичні аномалії.

Світовий ринок продовольства під загрозою нової хвилі інфляції

Світові ціни на основні сільськогосподарські культури підскочили більш ніж на 13% за серпень, що стало найстрімкішим зростанням із липня 2012 року, про що повідомляє видання Bloomberg. Головними причинами стрибка стали атаки на портову інфраструктуру Чорного моря та екстремальна спека через кліматичні аномалії.

Зведення аналітичного індексу Bloomberg Agriculture Spot показало стрімке подорожчання десяти ключових аграрних товарів.

Ціни на пшеницю підскочили до трирічного максимуму через блокування експорту та обстріли суден у Чорному морі. Паралельно ф'ючерси на цукор і какао зросли майже на 20% внаслідок посухи та спеки.

Загострення військового конфлікту навколо Ірану додало додаткового тиску на логістику. Витрати на енергоресурси та паливо суттєво зросли, що незабаром позначиться на цінниках у супермаркетах на м'ясо, хліб та молочні продукти.

Експорт чорноморського зерна заблоковано через бойові дії

Україна та Росія сукупно забезпечують понад чверть світового експорту пшениці, а також значні обсяги ячменю, кукурудзи та соняшникової олії. Через постійні атаки на транспорти та інфраструктуру нереалізоване зерно накопичується на складах.

Міністерство аграрної політики України очікує, що фермери скоротять посіви озимої пшениці на сезон 2027 року. Закордонні покупці змушені шукати альтернативи, проте можливості інших країн обмежені.

"Якість аргентинського зерна під питанням, Канада має ліміти, Австралія обмежена за потужностями, а пшениця зі США стає занадто дорогою", – зазначають аналітики компанії Lachstock Consulting.

Фахівці додають, що без відновлення чорноморського експорту ринок зіткнеться з багатосезонним дефіцитом постачань, а не з тимчасовими логістичними труднощами.

Кліматичні аномалії нищать врожаї в усьому світі

Додатковим ударом по сільському господарству стала аномальна спека в США та Європі, яка знищила значну частину врожаю кукурудзи. Потужне кліматичне явище Ель-Ніньйо – це періодичне підвищення температури води в Тихому океані, яке викликає посухи та спеку в різних куточках планети.

Внаслідок кліматичного зсуву виникли серйозні побоювання щодо збору какао-бобів у Західній Африці, яка є основним світовим постачальником сировини. Через це вартість какао досягла багаторічних рекордів.

У Нью-Йорку ціни на цукор зросли на 20% за місяць, що є найбільшим показником з 2015 року. Індія зіткнулася із вичерпанням запасів перед святковим сезоном, через що уряд країни вперше за довгий час дозволив безмитне імпортування продукту.

Військові дії на Близькому Сході також посилили тривогу щодо постачань добрив та пального, які є критично важливими для аграріїв по всьому світу.

До речі, світові ціни на пшеницю різко пішли вгору через загрози щодо нової ескалації війни Росії проти України. Учасники ринку побоюються, що подальші удари по українській інфраструктурі ще більше ускладнять експорт зерна з Чорноморського регіону та посилять дефіцит на ринку.