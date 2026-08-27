Ціни злетіли до максимуму

Пшениця на біржі в Чикаго під час торгів подорожчала на 2,6% після попереднього стрибка на 6,4%, досягнувши найвищої ціни з липня 2023 року, пише Bloomberg.

Загалом лише цього місяця ціни на пшеницю підскочили на 19% через перебої з постачаннями з Чорного моря.

Головною причиною занепокоєння трейдерів стали дані про підготовку Росії до посилення ударів по українській інфраструктурі.

Річ у тім, що ескалація в акваторії Чорного моря безпосередньо загрожує стабільності постачань, оскільки Україна та Росія сукупно забезпечують понад чверть світового експорту пшениці.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Продукти можуть здорожчати

Зростання біржових котирувань означає зміну ситуації на ринку, де раніше накопичені запаси стримували стрибки цін.

Тепер споживачі ризикують зіткнутися з новою хвилею здорожчання продуктів харчування.

Ринок дуже стурбований логістичними обмеженнями у разі ескалації конфлікту. Якщо ми не отримаємо вирішення ситуації в Чорному морі та покращення доступу до судноплавства без загроз для його безпеки, зростання цін продовжиться,

– сказав генеральний менеджер Advantage Grain Кріс Ніколау.

Країни-імпортери вже змушені терміново шукати дорожчу альтернативу з віддалених регіонів. Проте закупівля зерна в Аргентині чи Австралії значно підвищує логістичні витрати та створює додатковий тиск на кінцеві ціни для споживачів.

Росія та Україна загалом є постачальниками з низькою собівартістю, але тепер, коли значна частина їхніх поставок недоступна, споживачі опинилися у складнішому становищі,

– пояснив Ніколау.

Нагадаємо, Україна вже скоротила експорт агропродукції більш ніж наполовину порівняно з попередніми прогнозами на цей сезон. Водночас очікується, що російські постачання пшениці у серпні зменшаться більш ніж на 50% у річному вимірі.