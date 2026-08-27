Цены взлетели до максимума

Пшеница на чикагской бирже в ходе торгов подорожала на 2,6% после предыдущего скачка на 6,4%, достигнув самой высокой цены с июля 2023 года, пишет Bloomberg.

В целом только в этом месяце цены на пшеницу подскочили на 19% из-за перебоев с поставками из Черного моря.

Главной причиной беспокойства трейдеров стали данные о подготовке России к усилению ударов по украинской инфраструктуре.

Дело в том, что эскалация в акватории Черного моря непосредственно угрожает стабильности поставок, поскольку Украина и Россия в совокупности обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы.

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Продукты могут подорожать

Рост биржевых котировок означает изменение ситуации на рынке, где ранее накопленные запасы сдерживали скачки цен.

Теперь потребители рискуют столкнуться с новой волной подорожания продуктов питания.

Рынок очень обеспокоен логистическими ограничениями в случае эскалации конфликта. Если мы не добьемся урегулирования ситуации в Черном море и улучшения доступа к судоходству без угроз для его безопасности, рост цен продолжится,

– сказал генеральный менеджер Advantage Grain Крис Николау.

Страны-импортеры уже вынуждены срочно искать более дорогую альтернативу из отдаленных регионов. Однако закупка зерна в Аргентине или Австралии значительно повышает логистические затраты и создает дополнительное давление на конечные цены для потребителей.

Россия и Украина в целом являются поставщиками с низкой себестоимостью, но теперь, когда значительная часть их поставок недоступна, потребители оказались в более сложном положении,

– пояснил Николау.

Напомним, Украина уже сократила экспорт агропродукции более чем наполовину по сравнению с предыдущими прогнозами на этот сезон. В то же время ожидается, что российские поставки пшеницы в августе сократятся более чем на 50% в годовом исчислении.