Пшениця дорожчає майже до максимуму за 3 роки: що відбувається на ринку

Світові ціни на пшеницю наблизилися до найвищого рівня майже за три роки на тлі нових ударів по чорноморській та дунайській інфраструктурі. Перебої з експортом з України та Росії можуть суттєво скоротити глобальні поставки зерна та посилити ризики подорожчання продовольства.

Чому пшениця різко дорожчає

Ф'ючерси на еталонну пшеницю піднялися майже до трирічного максимуму. Як пише Financial Times, одним із головних факторів стало загострення ситуації навколо експортної інфраструктури Чорного моря.

Протягом останніх двох тижнів удари припали, зокрема, по найбільшому українському порту на Дунаї, а також по російських терміналах у Новоросійську. Для міжнародного зернового ринку це створює ризики перебоїв із постачанням.

Значення України та Росії для світового ринку пшениці важко переоцінити. Росія є найбільшим експортером зерна у світі, тоді як Україна посідає п'яте місце. Разом дві країни забезпечують близько 30% світового експорту пшениці.

За оцінками Oxford Economics, перебої в роботі портів Азовського та Чорного морів можуть призвести до скорочення світових поставок зерна цього року на 86 мільйонів тонн. Це приблизно 17% глобального експорту.

Найбільша частина потенційних втрат припадає на Росію – близько 52 мільйонів тонн. Ще 34 мільйони тонн можуть припасти на Україну.

Для українського експорту проблема особливо гостра, адже альтернативні маршрути через залізницю та Дунай не здатні повністю замінити морські перевезення. Навіть за умови додаткового збільшення пропускної здатності вони можуть компенсувати лише близько 17 мільйонів тонн.

Світові ціни на продовольство можуть зрости

Обмеження експорту відбувається на тлі інших факторів, які вже створюють тиск на аграрні ринки. Серед них – масштабна посуха, погодні збої, пов'язані з явищем Ель-Ніньо, а також дефіцит добрив унаслідок війни США з Іраном.

Поєднання проблем із виробництвом та логістикою створює ризик нового витка зростання світових цін на продовольство. Особливо чутливим є ринок зернових, оскільки скорочення експорту великих постачальників швидко впливає на глобальну пропозицію.

За прогнозом Oxford Economics, світові ціни на продовольство у 2026 році можуть зрости на 11,8%. У 2027 році очікується додаткове підвищення ще на 4,8%.

Для України ситуація означає одночасно і ризики, і можливості. З одного боку, перебої в роботі портів ускладнюють експорт аграрної продукції та створюють додаткові витрати для українських виробників і трейдерів. З іншого – скорочення глобальної пропозиції може підтримувати високі світові ціни на зерно.

Водночас повноцінна заміна морського експорту альтернативними маршрутами залишається складним завданням. Саме тому подальший розвиток ситуації навколо портів Чорного моря та Дунаю може безпосередньо впливати не лише на український аграрний сектор, а й на світовий продовольчий ринок.

Тим часом Україна за перші 13 днів серпня експортувала 790,7 тисячі тонн агропродукції – на 57,2% менше, ніж за аналогічний період липня. Найбільше скорочення припало на морські перевезення, тоді як західні сухопутні маршрути частково перебрали на себе експортні потоки.