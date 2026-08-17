Український агроекспорт різко скоротився

За даними експертів компанії Spike Brokers, у період з 1 по 13 серпня Україна експортувала 790 700 тонн аграрної продукції. Для порівняння, за аналогічні 13 днів липня обсяг поставок становив 1,849 мільйона тонн.

Вартість експорту також суттєво зменшилася – на 37,3%. Якщо за перші 13 днів липня вона становила 763,8 мільйона доларів, то в серпні скоротилася до 478,8 мільйона доларів.

Основною проблемою став зерновий сегмент. Морський напрямок продемонстрував значно нижчі показники, тоді як автомобільні переходи та західні залізничні коридори почали працювати інтенсивніше.

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Особливо помітним стало падіння перевезень через порти Великої Одеси. За відповідний період серпня через них перевезли лише 75 200 тонн зернових проти 656 400 тонн за аналогічний період липня. Таким чином, обсяги скоротилися одразу на 88,5%.

Залізничні перевезення зернових станом на 12 серпня становили 435 800 тонн. Це на 46,9% менше за липневий показник і на 52,1% менше, ніж за аналогічний період серпня 2025 року.

Водночас автомобільний транспорт продемонстрував протилежну динаміку. За перші 13 днів серпня ним було вивезено 130 100 тонн агропродукції – на 8,9% більше, ніж за такий самий період липня.

Західні маршрути нарощують обсяги

На тлі проблем із морською логістикою українські експортери дедалі активніше використовують сухопутні маршрути через західний кордон. Середньодобова передача зернових вагонів через західні прикордонні переходи за перші 11 днів серпня зросла до 139,6 вагона проти 71,3 вагона в липні – майже на 96%.

Найбільше зростання зафіксували на румунському та польському напрямках – до 44,7 і 44,4 вагона на добу відповідно. Через Словаччину показник зріс до 26,9 вагона, тоді як угорський напрямок дещо скоротився – до 23,6 вагона на добу.

Автомобільні поставки також зросли. Зокрема, експорт через Угорщину збільшився на 32,9%, Словаччину – на 28%, Румунію – на 14,1%, а Польщу – на 3,7%.

Проте, за словами експертів, сухопутні маршрути поки не здатні повністю компенсувати втрати морського експорту. На підходах до прикордонних переходів станом на 12 серпня перебувало 8 718 вагонів, а кількість зерновозів зросла з 369 до 693.

Окремо ситуація залишається складною із залізничними перевезеннями до портів. Середньодобове вивантаження вагонів у напрямку Великої Одеси скоротилося до 146 вагонів, тоді як до портів прямували 262 зерновози. Ще 1 320 зерновозів перебували на маршруті до портів Дунаю.

Водночас залізничний експорт рослинної олії залишився майже на рівні липня – 41 500 тонн, що на 0,9% більше за відповідний показник попереднього місяця. При цьому 89% таких поставок пройшли через сухопутні прикордонні переходи.

Таким чином, серпневі показники демонструють серйозну залежність українського агроекспорту від роботи морської логістики. Сухопутні маршрути нарощують пропускну спроможність, однак поки що не можуть повністю замінити обсяги, які забезпечували порти Великої Одеси.

Раніше ми розповідали, що через блокування портів Великої Одеси Україна за перші 12 днів серпня змогла експортувати лише близько 590 тисяч тонн зерна – приблизно 30% від необхідного обсягу. Водночас обмеження морської логістики загрожує не лише експортній виручці, а й створює ризик дефіциту потужностей для зберігання нового врожаю.