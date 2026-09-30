Світовий борг сягнув рекордних 365 трильйонів доларів: що це означає для України та ринків

Світова економіка опинилася перед новими фінансовими викликами через зміни на ринку запозичень. Зростання вартості грошей суттєво змінює правила гри як для великого бізнесу, так і для всієї України.

Чому рекордний світовий борг у 365 трильйонів доларів став новим викликом

Світовий борг досяг колосальних 365 трильйонів доларів, що більш ніж утричі перевищує обсяг глобальної економіки. У першому півріччі світ додав понад 10 трильйонів доларів нових запозичень, однак ключова проблема полягає у зміні вартості боргу, розповіла у коментарі 24 Каналу експертка Олена Нусінова.

Олена Нусінова Д.Е.Н. MBA, DBA, експерт з корпоративного управління та комплаєнсу. Я б не драматизувала саму цифру. Свого часу у 2021 році співвідношення боргу до ВВП сягало 337%, а зараз це близько 310 – 311%. Проте сьогодні ми живемо не в умовах нульових ставок, як це було десятиліття тому: позичати стало значно дорожче, а потреба у грошах нікуди не зникла.

Тільки розвинені країни за останній рік витратили понад 3 трильйони доларів виключно на обслуговування державних боргів.

Довгий час бізнес міг дозволити собі агресивне зростання за рахунок дешевих позик, коли навіть середні за якістю інвестиційні проєкти виглядали привабливо. Наразі ця математика докорінно змінюється, а на перший план виходить здатність компаній генерувати реальний грошовий потік (cash flow) та обслуговувати зобов'язання.

Компанія може показувати прибуток на папері і водночас мати серйозні проблеми з ліквідністю. Найближчі роки будуть періодом жорсткого відбору бізнесів: виживатиме не обов'язково найбільший, а той, у кого здоровіший баланс і менша залежність від постійного зовнішнього фінансування,

– зазначає Олена Нусінова.

Урядам також стає складніше стимулювати економіку, оскільки значна частина бюджетних коштів іде на виплату процентів.

Яка ситуація з боргом України та як залучити капітал після війни?

Станом на кінець серпня державний та гарантований державою борг України становив близько 215,6 мільярда доларів. Водночас майже 65% українського боргового портфеля складає довгострокове пільгове фінансування зі середньозваженою ставкою 4,37%, а частина кредитів ERA взагалі має погашатися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Основні виклики чекають на країну після завершення бойових дій, коли знадобляться сотні мільярдів на відбудову.

Україні доведеться жорстко конкурувати за капітал з американськими облігаціями, європейською інфраструктурою, оборонним сектором та штучним інтелектом. Нам потрібно готуватися не просто кликати капітал, а стати країною, якій дійсно хочуть надавати гроші через прозорі правила гри, якісне корпоративне управління та страхування воєнних ризиків,

– підкреслює експертка.

Тривалий період наддешевих кредитів після кризи 2008 року змінився різким підвищенням процентних ставок провідними центральними банками світу для приборкання інфляції. Це створило ситуацію, коли держави та корпорації змушені конкурувати за обмежений ресурс на набагато суворіших умовах. Для України це означає, що відбудова після війни має спиратися на гранти та приватні інвестиції, а не на накопичення боргів, які доведеться віддавати майбутнім поколінням.

Нещодавно ми писали, що загальний державний борг США вперше перевищив 40 трильйонів доларів. Це спричинило нові попередження про те, що насувається фіскальна криза.