Що відомо про Державний борг США

Наразі витрати на соціальні програми та виплату відсотків за боргом значно випереджають доходи бюджету, які стримуються податковими знижками, про що пише Reuters.

Згідно з останніми щоденними даними Мінфіну щодо грошових коштів та боргових зобов’язань, станом на вівторок, 18 серпня, загальний обсяг державного боргу становив 40,047 трильйона доларів.

З них 32,266 трильйона доларів припадало на казначейські цінні папери, що перебувають у власності інвесторів.

Ще 7,782 трильйона доларів – на боргові зобов’язання всередині державного сектору.

Федеральний борг США менш ніж за десятиліття зріс більш ніж удвічі – з 19,95 трильйона доларів, коли президент Дональд Трамп уперше вступив на посаду в січні 2017 року. Приблизно третина цього приросту припала на два роки активних державних запозичень для фінансування заходів у відповідь на пандемію COVID-19, які проводили Трамп і колишній президент Джо Байден.

Решта зростання пояснюється бюджетною політикою обох президентів, а також тривалим дисбалансом між податками та державними витратами.

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Бюджетні організації, які протягом кількох тижнів прогнозували перетин позначки 40 трильйон доларів, виступили з різкими попередженнями: повномасштабна боргова криза може виникнути, якщо законодавці не почнуть розв'язувати проблему нестійкого стану державних фінансів – шляхом підвищення податків, скорочення витрат або поєднання обох заходів.

Борг у 40 трильйона доларів існує не лише в бухгалтерських книгах уряду – він відчувається в усій економіці та так чи інакше позначається на гаманцях людей,

заявила Мая Макґіннес, президентка позапартійного Комітету за відповідальний федеральний бюджет.

За її словами, позначки 40 трильйонів доларів борг досяг менше, ніж за п’ять місяців після того, як перевищив 39 трильйона доларів.

За останні 20 років державний борг США зріс у чотири рази, тоді як до першого досягнення позначки 1 трильйона у 1981 році країні знадобилося значно більше часу.

Нагадаємо, що ще торік міністр США Скотт Бессент казав, що Сполучені Штати ніколи не оголосять дефолт.

Загалом глобальний державний борг суттєво зріс за останні десятиліття. З 2002 до 2025 роки він збільшився із 68% до 95% світового ВВП.