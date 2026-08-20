Что известно о государственном долге США

В настоящее время расходы на социальные программы и выплату процентов по долгу значительно превышают доходы бюджета, которые сдерживаются налоговыми льготами, о чем пишет Reuters.

Согласно последним ежедневным данным Минфина о денежных средствах и долговых обязательствах, по состоянию на вторник, 18 августа, общий объем государственного долга составлял 40,047 триллиона долларов.

Из них 32,266 триллиона долларов приходилось на казначейские ценные бумаги, что находятся в собственности инвесторов.

Еще 7,782 триллиона долларов – на долговые обязательства внутри государственного сектора.

Федеральный долг США менее чем за десятилетие вырос более чем вдвое – с 19,95 триллиона долларов, когда президент Дональд Трамп впервые вступил в должность в январе 2017 года. Примерно треть этого прироста пришлась на два года активных государственных заимствований для финансирования мер по борьбе с пандемией COVID-19, которые проводили Трамп и бывший президент Джо Байден.

Остальная часть роста объясняется бюджетной политикой обоих президентов, а также длительным дисбалансом между налогами и государственными расходами.

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Бюджетные организации, которые в течение нескольких недель прогнозировали превышение отметки в 40 триллионов долларов, выступили с резкими предупреждениями: полномасштабный долговой кризис может возникнуть, если законодатели не начнут решать проблему неустойчивого состояния государственных финансов – путем повышения налогов, сокращения расходов или сочетания обеих мер.

Долг в 40 триллионов долларов существует не только в бухгалтерских книгах правительства – он ощущается во всей экономике и так или иначе сказывается на кошельках людей,

заявила Майя Макгиннесс, президент беспартийного Комитета за ответственный федеральный бюджет.

По ее словам, отметку в 40 триллионов долларов долг достиг менее чем через пять месяцев после того, как превысил 39 триллионов долларов.

За последние 20 лет государственный долг США вырос в четыре раза, тогда как до первого достижения отметки в 1 триллион в 1981 году стране потребовалось значительно больше времени.

Напомним, что еще в прошлом году министр США Скотт Бессент заявлял, что Соединенные Штаты никогда не объявят дефолт.

В целом глобальный государственный долг существенно вырос за последние десятилетия. С 2002 по 2025 год он увеличился с 68% до 95% мирового ВВП.