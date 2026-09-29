Тарифи на воду у жовтні: де українці платитимуть більше за кубометр

З 1 жовтня в окремих містах України зміняться тарифи на водопостачання та водовідведення. Найпомітніше підвищення очікується у Харкові, тоді як у Славуті також затвердили нові розцінки на ці послуги.

Де з 1 жовтня подорожчає вода

В Україні немає єдиного тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення для всіх побутових споживачів, вартість послуг залежить від конкретного населеного пункту та рішення місцевої влади. Одне з найбільш помітних підвищень з 1 жовтня 2026 року відбудеться у Харкові. Виконком Харківської міської ради рішенням №509 від 23 вересня встановив нові економічно обґрунтовані тарифи для КП "Харківські теплові мережі".

Для споживачів, які не є підприємствами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тариф на холодну воду становитиме 40,524 гривні за кубометр без ПДВ, або близько 48,63 гривні з ПДВ.

Вартість водовідведення становитиме 17,175 гривні за кубометр без ПДВ, або близько 20,61 гривні з ПДВ. Таким чином, сукупно за водопостачання та водовідведення харків'яни платитимуть близько 69,24 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Підвищення у Харкові відбуватиметься у два етапи. Наступна зміна запланована з 1 січня 2027 року: тоді тариф на водопостачання становитиме 57,504 гривні за кубометр без ПДВ, а на водовідведення – 27,992 гривні без ПДВ.

У Славуті також зміняться тарифи на воду

Ще одне підтверджене підвищення з 1 жовтня стосується Славути Хмельницької області. Виконавчий комітет Славутської міської ради 7 вересня ухвалив рішення №292 про встановлення коригованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання та водовідведення, новий тариф на централізоване водопостачання становитиме 51,83 гривні за кубометр з ПДВ. Водовідведення коштуватиме 50,34 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! При цьому для населення водопостачання подорожчає з 46,54 до 51,83 гривні за кубометр – приблизно на 11,4%. Водовідведення зросте з 36,34 до 50,34 гривні, тобто приблизно на 35,8%.

Причинами перегляду тарифів у Славуті назвали, зокрема, зростання вартості паливно-мастильних матеріалів та витрат на оплату праці, а також необхідність забезпечити стабільну роботу підприємства критичної інфраструктури.

Водночас важливо не ототожнювати всі зміни у платіжках із підвищенням самого тарифу на воду. Наприклад, в Івано-Франківську з 1 жовтня змінюється абонентська плата за послуги водопостачання та водовідведення, тоді як основний тариф на воду, встановлений із 9 липня 2026 року, залишається на рівні 35,448 гривні за кубометр, а водовідведення – 30,06 гривні.

Важливо! У Києві ситуація також відрізняється. Місто вже затвердило новий тариф для населення на рівні 63,79 гривні за кубометр за водопостачання та водовідведення, однак це рішення було оформлене наприкінці вересня і не означає загального підвищення саме з 1 жовтня для всіх українців.

Отже, з 1 жовтня підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення матиме локальний характер. Передусім зміни торкнуться споживачів Харкова та Славути, тоді як в інших містах вартість води залежатиме від окремих рішень місцевої влади та водоканалів.

Раніше ми писали, що нові тарифи на постачання холодної води та водовідведення вже встановили в Києві. Розпорядження КМДА вже підписане та пройшло необхідні процедури погодження в органах юстиції.