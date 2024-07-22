Росія формує ще один тіньовий газовий флот

Росія почала формувати газовий тіньовий флот. За останній рік значна кількість газовозів, зареєстрованих в Об'єднаних Арабських Еміратах, була придбана таємничими покупцями, які, за повідомленнями, пов'язані з Росією.

Росія формує тіньовий флот

Хоча санкції Заходу проти російського газу були слабшими ніж заходи щодо нафти, Москва все ж готується до запровадження більш жорстких заходів.

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Як мінімум вісім LNG-танкерів було зареєстровано на анонімні компанії в Дубаї протягом останніх 3 місяців.

У нещодавньому звіті Windward, консалтингової компанії, що спеціалізується на морських питаннях, написано, що з другого кварталу 2023 року компанії з ОАЕ придбали понад 50 LNG-танкерів, що там базуються. Цей сплеск передачі прав власності знаменує значний зсув у галузі, оскільки раніше такі транзакції були рідкістю.

Група з відстеження суден Kpler опублікувала дані, які свідчать, що деякі з нещодавно придбаних LNG-суден нині ходять за маршрутами, які використовуються для транспортування газу з Росії.

Наприклад одне судно завантажувало газ з Ямалу, головного експортного проєкту Росії

Ринок старих парових турбінних LNG-суден занепав із посиленням екологічних норм, а також із різким удосконаленням двигунів LNG. [Але ми] спостерігали відродження вартості цих типів суден. Деяким поясненням може бути те, що вони прямують до тіньового флот?

– сказав Тобі Дуніпас із компанії SSY.

Дані SSY свідчать, що сплеск закупівель призвів до підвищення цін на старі судна для перевезення ЗПГ, які є одночасно дешевшими і менш ефективними, оскільки їхній вік перевищує 15 років. Як повідомляється, судно, побудоване у 2007 році, було продано приблизно за 50 мільйонів доларів у 2022 році, тоді як судно цього ж року коштувало 80 мільйонів доларів.