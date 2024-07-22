Россия формирует теневой флот

Хотя санкции Запада против российского газа были слабее чем меры по нефти, Москва все же готовится к введению более жестких мер.

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Как минимум восемь LNG-танкеров было зарегистрировано на анонимные компании в Дубае в течение последних 3 месяцев.

В недавнем отчете Windward, консалтинговой компании, специализирующейся на морских вопросах, написано, что со второго квартала 2023 года компании из ОАЭ приобрели более 50 LNG-танкеров, базирующихся там. Этот всплеск передачи прав собственности знаменует значительный сдвиг в отрасли, поскольку ранее такие транзакции были редкостью.

Группа по отслеживанию судов Kpler опубликовала данные, которые свидетельствуют, что некоторые из недавно приобретенных LNG-судов сейчас ходят по маршрутам, которые используются для транспортировки газа из России.

Заметьте! Например, одно судно загружало газ с Ямала, главного экспортного проекта России

Рынок старых паровых турбинных LNG-судов пришел в упадок с ужесточением экологических норм, а также с резким усовершенствованием двигателей LNG. [Но мы] наблюдали возрождение стоимости этих типов судов. Некоторым объяснением может быть то, что они направляются в теневой флот?

– сказал Тоби Дунипас из компании SSY.

Данные SSY свидетельствуют, что всплеск закупок привел к повышению цен на старые суда для перевозки СПГ, которые являются одновременно более дешевыми и менее эффективными, поскольку их возраст превышает 15 лет. Как сообщается, судно, построенное в 2007 году, было продано примерно за 50 миллионов долларов в 2022 году, тогда как судно этого же года стоило 80 миллионов долларов.