Торгівля та переробна промисловість: хто сплатив найбільше податків державі

Близько 32% від усіх податкових надходжень становлять галузі торгівлі та переробки. За 2024 рік саме вони сплатили найбільше грошей до бюджету.

Які галузі сплатили найбільші податки

Відповідно переробна промисловість заплатила 16,7 % від загального збору до бюджету, а гуртова й роздрібна торгівля разом з ремонтом автотранспортних засобів i мотоциклів – 16%.

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Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування склало 11,3%, а фінансова та страхова діяльність заплатили 10,9 % від загальної суми.

Найбільший приріст податків стався у фінансовій сфері, вони заплатили у 2,6 раза більше ніж торік – 84,7 мільярда гривень.

Також на 23,2% побільшало податків від гуртової та роздрібної торгівлі, а ще ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів – 37,9 мільярда гривень.

Більше податків також заплатили: