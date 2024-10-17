Какие отрасли уплатили наибольшие налоги

Соответственно перерабатывающая промышленность заплатила 16,7% от общего сбора в бюджет, а оптовая и розничная торговля вместе с ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов – 16%.

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Государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование составило 11,3%, а финансовая и страховая деятельность заплатили 10,9 % от общей суммы.

Наибольший прирост налогов произошел в финансовой сфере, они заплатили в 2,6 раза больше чем в прошлом году – 84,7 миллиарда гривен.

Также на 23,2% увеличилось налогов от оптовой и розничной торговли, а еще ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 37,9 миллиарда гривен.

Больше налогов также заплатили: