Бензин по 100 гривень вже восени: чи загрожує Україні новий стрибок цін

Ціни на пальне в Україні стабілізувалися, однак світовий ринок залишається дорогим. Чи можливий новий стрибок цін на АЗС уже восени.

Після різкого подорожчання пального український ринок нарешті почав заспокоюватися. Гуртові ціни, які ще недавно підштовхував ажіотажний попит, пішли вниз, поставки відновилися, а самого ресурсу на ринку зараз достатньо. Водночас говорити про повернення до дешевого пального поки зарано: світові ціни залишаються високими, а український ринок і надалі залежить від імпорту та безпеки логістичних маршрутів. Чи збережеться стабілізація у вересні та чи справді бензин по 100 гривень за літр Україні наразі не загрожує, розбирався 24 Канал.

Пік напруги позаду: чому ціни перестали стрімко зростати

Останні кілька тижнів ситуація на українському паливному ринку помітно змінилася. Якщо раніше учасники ринку побоювалися можливого дефіциту та поспішали закуповувати ресурс, то зараз ажіотажний попит зійшов нанівець, а баланс між попитом і пропозицією відновився.

За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, протягом останніх трьох тижнів на світовому ринку спостерігається стабілізація цін на високому рівні. Це, своєю чергою, позначилося і на українському ринку.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Зараз є певна стабілізація останні три тижні на високих рівнях, але це все-таки стабілізація. Тому зараз ринок стабілізувався, і внутрішній теж, що пального вистачає.

Втім, стабілізація не означає початку нового здешевлення, а свідченням того, що ціни перестали стрімко зростати, а баланс між попитом і пропозицією відновився. Відповідно, Куюн оцінює ситуацію на українському ринку як загалом нормальну: ресурсу достатньо, а різкого дисбалансу між попитом і пропозицією наразі немає.

Зауважте! Це важливо і з огляду на ситуацію на світовому ринку. Reuters зазначає, що останнім часом ціни на готові нафтопродукти поводяться інакше, ніж котирування сирої нафти: попит на дизель, бензин та авіапальне залишається високим, а пропозиція залежить від роботи НПЗ та логістики. Для України це особливо важливо, адже країна імпортує готове пальне, а не сиру нафту.

Як страх дефіциту розігнав ціни

Цікавий момент полягає в тому, що попередній стрибок цін був пов'язаний не лише з реальною вартістю ресурсу, адже значну роль відіграв ажіотажний попит на гуртовому ринку. Як пояснює Куюн, промислові споживачі почали побоюватися довгострокових проблем із постачанням пального.

Через це вони активніше скуповували ресурс, фактично намагаючись застрахуватися від можливого дефіциту. У результаті гуртові ціни піднялися настільки, що в певний момент навіть перевищили роздрібні.

Гуртові ціни тоді злетіли вище роздрібних через ажіотажний попит. Зокрема, там, з боку промислових споживачів, які почали нервувати, що може бути там проблема довгострокова. Щойно ціна по світу почала знижуватись, одразу той ажіотаж зник і ринок швиденько наповнився.

Побоювання дефіциту стимулювали додаткові закупівлі, а більший попит, своєю чергою, підіймав гуртову ціну. Коли світові котирування пішли вниз, потреба терміново накопичувати запаси зникла, а разом із нею почав слабшати і тиск на гуртові ціни.

Фактично ринок пройшов цикл: страх дефіциту → ажіотажний попит → стрибок гуртових цін → збільшення пропозиції → стабілізація.

Чому ажіотаж минув, але дороге пальне нікуди не зникло

Нинішню ситуацію на українському ринку варто розглядати як відкат після цінового стрибка, а не як початок нового циклу здешевлення. У липні та на початку серпня гуртовий ринок пережив різкий сплеск попиту: промислові споживачі та перевізники намагалися заздалегідь сформувати запаси через побоювання щодо подальшого подорожчання і можливих перебоїв із постачанням.

У результаті гуртові ціни на дизель на певному етапі навіть зрівнялися з роздрібними. Коли світові котирування пішли вниз, цей ажіотаж швидко згас.

Імпортери наростили пропозицію, а ринок почав насичуватися ресурсом. Саме це, за словами Куюна, і дозволило зняти найбільш гостру напругу.

Ми бачимо, що ринок перелитий, пропозицій дуже багато, вони не дуже дешеві,

– розповів експерт.

Тут слід зауважити важливий нюанс: те, що пального багато, не означає, що автоматично "пальне дешеве". Ринок справді наситився ресурсом, однак собівартість цього ресурсу нікуди не зникла. Українські імпортери купують готові нафтопродукти на зовнішніх ринках, тому на ціну впливають не лише обсяги пропозиції, а й світові котирування самого пального.

Саме тому після зникнення ажіотажної складової ціни отримали простір для зниження, але не для різкого обвалу. Ринок просто повернувся до більш нормального співвідношення між гуртовою та роздрібною ціною.

Наприклад, за останніми даними Мінфіну, це вже видно і на АЗС: середня ціна дизеля знизилася з 92,84 гривні за літр на початку серпня до близько 91,9 гривні за літр наприкінці місяця. Тобто здешевлення є, але воно поступове, а не різке.

Ціна пішла донизу, але вона пішла так, що той роздрібний рівень цін, який був, то він якраз і застабілізувався,

– пояснив Куюн.

Отже, головна зміна зараз не в тому, що пальне стало дешевим, а в тому, що зник страх його дефіциту. Споживачі перестали скуповувати ресурс "про запас", імпортери змогли поповнити запаси, а гуртовий ринок перестав випереджати роздрібний. Саме це і створило нинішню стабільність.

Чи побачать українці на АЗС пальне по 100 гривень

На цьому тлі прогноз про 100 гривень за літр зараз виглядає радше сценарієм нового цінового шоку, а не базовим прогнозом. Ще на початку серпня ситуація була значно нервовішою: гуртові ціни на дизель, за словами Куюна, наближалися до 100 гривень за літр, тоді як середня роздрібна ціна була нижчою. Це створювало ризик подальшого тиску на АЗС.

Тепер ситуація змінилася. За оцінкою експерта, 93 – 94 гривні за літр ще залишаються можливим рівнем, але передумов для 100 гривень наразі немає. Тобто ринок зараз перебуває у значно стабільнішій точці: ціни вже не ростуть темпами, які спостерігалися під час ажіотажу, але й говорити про повернення до дешевого пального зарано.

Адже найслабше місце нинішньої стабільності це логістика. Український ринок може адаптуватися до втрати окремого маршруту, але це не означає, що він легко переживе одночасний збій кількох каналів постачання.

Зауважте! Куюн нагадує, що влітку проблеми з морським коридором уже створювали додатковий тиск на ринок. Водночас імпортери змогли переорієнтувати поставки, тому дефіцит не став системним.

Таким чином, найближчим часом головним сценарієм для українських АЗС залишається не різке падіння чи новий стрибок, а стабільність на високому рівні. За нинішніх умов бензин по 100 гривень не виглядає базовим сценарієм. Однак новий зовнішній шок або серйозні проблеми з постачанням можуть швидко змінити ситуацію.