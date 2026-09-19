Удари по АЗС на тлі дорогої нафти: чи загрожує Україні новий дефіцит пального

Удари по АЗС, дорога нафта та зростання цін на нафтопродукти створюють для українського паливного ринку новий виклик. Чи може цього разу виникнути дефіцит бензину та дизеля, що відбувається із запасами пального та чи варто водіям готуватися до нового подорожчання.

Російські атаки по українських АЗС посилюються саме тоді, коли світовий ринок нафтопродуктів знову лихоманить. Нафта дорожчає, вартість бензину та дизеля в Європі зростає, а українські ціни на заправках уже додали кілька гривень лише за першу половину вересня. Чи здатні пошкодження АЗС та перебудова логістики створити новий тиск на ціни, що зараз відбувається на світовому ринку нафтопродуктів та від чого залежатиме вартість пального восени, розбирався 24 Канал.

Удари по АЗС стають новим ризиком для ринку

На початку вересня російські атаки неодноразово зачіпали автозаправні станції. Зокрема, 8 вересня в Харкові внаслідок удару по АЗС виникла пожежа, були пошкоджені газова колонка та автомобілі, а вже 10 вересня удар безпілотника пошкодив АЗС у Голосіївському районі Києва.

Важливо! За даними Reuters, лише в Києві від початку року російські атаки пошкодили 16 АЗС. Під час атаки 15 вересня були пошкоджені ще дві заправки.

Для паливного ринку кожна така атака означає не просто пошкоджену заправку. Якщо станція тимчасово припиняє роботу, частина автомобілістів переходить на сусідні АЗС. У результаті навантаження на них зростає, а мережі доводиться швидше поповнювати запаси.

Тобто втрата однієї АЗС не означає автоматичної втрати такого самого обсягу пального для країни. Паливо можна перенаправити на інші станції. Проте для цього потрібні додаткові перевезення, інший розподіл запасів і більше часу.

У спокійній ситуації це передусім логістичне питання. Коли ж паралельно дорожчають нафта та готові нафтопродукти на європейському ринку, додаткові логістичні витрати ще сильніше тиснуть на кінцеву ціну.

Чому пальне може дорожчати навіть без дефіциту

Для українського ринку це принципова різниця. Дефіцит означає, що фізичного ресурсу недостатньо для задоволення попиту. Але ціна може зростати й раніше – коли пальне є, проте його стає дорожче купувати, перевозити або зберігати.

Україна значною мірою залежить від імпорту готових нафтопродуктів. Тому вартість бензину та дизеля формується не лише під впливом котирувань Brent. На неї впливають:

європейські ціни на готові нафтопродукти;

маржа переробки;

вартість фрахту;

курс гривні та податкове навантаження;

запаси трейдерів і логістика.

Саме тому удар по інфраструктурі може мати для ринку непрямий ефект. Якщо частина маршрутів стає складнішою або окремі точки продажу тимчасово вибувають, оператори можуть нести додаткові витрати. У результаті ринок здатен реагувати ціною навіть тоді, коли загального дефіциту немає.

Нафта йде вгору, а дизель б'є по ринку: що відбувається у світі

Фактор ціни нафти зараз особливо важливий, адже український ринок отримує тиск одразу з двох напрямків. З одного боку, тривають атаки на паливну інфраструктуру всередині країни. З іншого ж, світовий ринок нафтопродуктів залишається під сильним геополітичним тиском.

На світовому ринку Brent у середині вересня утримувався вище 100 доларів за барель. 18 вересня котирування закрилося на рівні 104,87 долара. Ціни залишаються високими через ризики перебоїв із постачанням нафти та загострення на Близькому Сході.

Зауважте! Це важливо для України не лише через саме котирування нафти: коли дорожчає сировина, змінюється і вартість її переробки та готових нафтопродуктів.

На європейському ринку ситуація з дизелем також залишається напруженою:

На початку вересня дизельна маржа в Європі сягала майже 79 доларів за барель, а глобальні запаси залишаються під тиском.

За оцінками представників галузі, світові поставки дизеля можуть залишатися обмеженими протягом зими через недостатні потужності переробки, геополітичні ризики та сезонний попит.

Для українських імпортерів це означає дорожчий ресурс ще до того, як він потрапляє на АЗС.

Саме цей фактор зараз, за словами директора Консалтингової групи "А–95" Сергія Куюна, має найбільше значення для українського ринку. Експерт зазначає, що сезонний попит, зокрема пов'язаний із жнивами, наразі не визначає ціну.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95" Жнива і інші сезонні фактори, фактори попиту, вони не впливають на ціну.

За його словами, дефіциту пального в Україні зараз немає. Тому головним фактором для внутрішнього ринку залишаються світові ціни на нафтопродукти.

У нас сьогодні один фактор. Це світові ціни на нафтопродукти, оскільки ми 100% імпортер,

– пояснив Куюн.

Це означає, що нинішнє подорожчання не варто автоматично пов'язувати ані з жнивами, ані з підвищеним попитом, ані з локальними проблемами на окремих заправках. Відповідно, ключовим залишається те, скільки коштує імпортний ресурс.

Як світова ціна перетворюється на ціну на АЗС

Оскільки Україна імпортує готові нафтопродукти, зміна їхньої вартості на зовнішніх ринках досить швидко впливає на внутрішній ринок. Механізм ціноутворення можна умовно звести до кількох складових: світове котирування, премія постачальника та українські податки.

Там закладена формула ціни. Тобто світове котирування плюс премія постачальника, плюс податки наші – ось виходить ось така ціна,

– розповів директор "А-95"

Тому зростання Brent саме по собі не означає автоматичного подорожчання бензину на таку саму величину. Для українського ринку важливіше, як у цей момент змінюється ціна готового бензину та дизеля, які імпортери купують за кордоном.

Якщо європейський ресурс дорожчає, нові партії пального заходять в Україну вже за вищою ціною. Далі до неї додаються премія постачальника, податки та витрати на доставку.

У результаті ціна на АЗС зростає навіть без фізичного дефіциту пального всередині країни.

Чому атаки по АЗС не дорівнюють паливному колапсу

Україна вже має досвід роботи паливного ринку в умовах масштабних атак на енергетичну та транспортну інфраструктуру. Одним із ключових факторів стійкості залишається диверсифікація постачань.

Протягом 2026 року імпорт пального надходив різними маршрутами, а частка поставок через західний кордон зростала.

Це означає, що пошкодження окремого об'єкта не обов'язково паралізує всю систему. Паливо можна перенаправити, змінити маршрут або збільшити поставки через інші точки, але така система має свою ціну.

Після атаки 15 вересня київська влада заявила про відсутність ризику дефіциту пального саме завдяки диверсифікованій логістиці.

Чим більше маршрутів доводиться перебудовувати, тим складнішою стає логістика. Якщо одночасно зростають ціни на нафту та готові нафтопродукти, простору для здешевлення на АЗС стає ще менше.

Тому для водіїв наслідком атаки може бути не порожня колонка на заправці, а додаткові витрати на доставку пального.

Найвразливіше місце України – логістика

Умовно паливний ланцюг можна поділити на кілька рівнів: імпорт ресурсу, його зберігання, транспортування та продаж на АЗС. Втім, удар по кожному з них має різний ефект.

Пошкодження окремої АЗС впливає переважно на останню ланку - продаж. Вибуття нафтобази вже зачіпає запаси та розподіл ресурсу, а проблеми з імпортним маршрутом можуть мати ще масштабніший ефект, оскільки ускладнюють саме надходження пального в країну

Тому для ринку важливо не лише скільки АЗС пошкоджено, а й де саме вони розташовані, наскільки швидко їх можна відновити та чи є поруч альтернативні станції.

Якщо одна мережа втрачає кілька об'єктів, пальне можна перенаправити на інші станції. Якщо ж одночасно пошкоджується кілька елементів логістичного ланцюга, відновлення стає складнішим. Саме тут локальна проблема може поступово перетворюватися на загальноринковий фактор.

Чи може бензин додати ще кілька гривень

Наразі український ринок уже показує швидке зростання. За даними Консалтингової групи "А–95", лише за перші два тижні вересня середня ціна А–95 зросла майже на 6 гривень за літр, а дизеля – більш ніж на 5,6 гривні.

Довідково! За даними Мінфіну, середня ціна бензину А–95 зросла з 80,32 гривні за літр 1 вересня до 86,17 гривні 15 вересня. Дизель за цей період подорожчав з 91,41 до 97,06 гривні.

При цьому подорожчання відбувається насамперед на тлі високих світових цін на готові нафтопродукти. Війна додає до цього логістичні ризики, але наразі, за оцінкою Куюна, саме світова кон'юнктура визначає ціну імпортного ресурсу.

Тому подальша динаміка залежатиме передусім від того, що відбуватиметься на світовому ринку нафтопродуктів. Якщо котирування підуть вниз, українські ціни отримають простір для стабілізації та поступового зниження, а якщо ж дорогий імпортний ресурс збережеться, українські АЗС і надалі отримуватимуть його за вищою ціною.

Тож головний ризик для цін зараз формується за межами України: чим дорожче імпортний бензин і дизель на світовому ринку, тим дорожче вони заходять в Україну. Атаки по паливній інфраструктурі додають до цієї ціни вже внутрішній логістичний ризик.