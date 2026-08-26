Європа знову у зоні ризику: ціни на газ побили рекорд з 2023 року

Вартість скрапленого природного газу (СПГ) у Європі піднялася до найвищого рівня за понад три роки. Різке подорожчання пов'язане з побоюваннями ринку щодо дефіциту взимку через війну на Близькому Сході.

Максимум з 2023 року

На початку цього тижня покупці платили 22,83 долара за 1 мільйон британських теплових одиниць, що більш ніж удвічі перевищує торішню ціну, пише Financial Times.

За даними Argus Media, востаннє таку високу ціну фіксували ще у січні 2023 року.

Однією з головних причин різкого подорожчання стали перебої з транспортуванням СПГ через Ормузьку протоку.

Проблеми постачань через Ормуз

Зазвичай через вузький морський коридор між Перською та Оманською затоками проходить близько п'ятої частини світового експорту скрапленого газу. Однак на тлі війни з Іраном обсяги перевезень різко скоротилися.

У липні через Ормузьку протоку змогли пройти лише вісім спеціалізованих танкерів. Хоча до початку бойових дій цим маршрутом щоденно курсували щонайменше три судна.

Ситуація може погіршитися після того, як у неділю іранська влада пригрозила конфіскацією та штрафами десяткам торгівельних суден. До чорного списку Тегерана потрапили 46 транспортних засобів, серед яких – 10 СПГ-танкерів.

Трейдери втрачають упевненість у тому, що поставки через цей вузький водний шлях незабаром відновляться,

– зазначив керівник напряму ціноутворення на СПГ в Argus Мартін Сеньйор.

Ризики для Європи

Зменшення постачань із Близького Сходу вдарило по всіх імпортерах, проте найбільше постраждала Європа.

У серпні середньодобове закачування блакитного палива в європейські сховища впало до 3 терават-годин проти 3,6 терават-годин торік, за даними Gas Infrastructure Europe.

Водночас зараз європейським країнам доводиться боротися за наявні обсяги палива з азійськими покупцями, що додатково штовхає вартість угору.

Аналітики вже попереджають, що ціни на газ можуть зрости ще сильніше, якщо перебої з поставками через Ормузьку протоку триватимуть.

Нагадаємо, наразі загальний рівень запасів газу в Європі ледь досяг 60%, тобто значно відстає від торішніх показників та цільових орієнтирів Єврокомісії. Однак у Брюсселі сподіваються, що зможуть імпортувати СПГ взимку, аби компенсувати низькі запаси газу в сховищах.