Картопля різко дешевшає: де в Україні зараз продають найдешевше

Українська картопля продовжує дешевшати вже другий тиждень поспіль, а виробники нарощують обсяги поставок нового врожаю. Водночас у супермаркетах ціни відрізняються залежно від мережі та сорту, а найближчим часом передумов для подорожчання не видно.

Чому картопля в Україні дешевшає

На українському ринку продовжується сезонне зниження цін на картоплю. За даними аналітиків EastFruit, основною причиною є масове збирання врожаю в основних регіонах виробництва, через що пропозиція овочу на ринку практично щодня збільшується.

Станом на 20 серпня українські господарства пропонують картоплю переважно по 6 – 12 гривень за кілограм. Це приблизно на 14% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Водночас попит на картоплю залишається нижчим за середній. Тобто виробники збільшують пропозицію, а покупці не встигають поглинати весь обсяг продукції – це додатково тисне на ціни.

У річному вимірі здешевлення ще помітніше. Наразі картопля в Україні в середньому коштує приблизно на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Учасники ринку при цьому не очікують швидкого розвороту тенденції. Значні обсяги виробництва означають, що пропозиція картоплі залишатиметься високою, тому найближчим часом ціни, ймовірно, продовжать перебувати під тиском.

Скільки картопля коштує у супермаркетах

Для покупців ціни в магазинах можуть відрізнятися від вартості картоплі безпосередньо у виробників. За даними моніторингу цін станом на 20 серпня, у великих торговельних мережах ситуація була такою:

АТБ – близько 13,95 гривні за кілограм;

VARUS – близько 12,90 гривні за кілограм;

Фора – близько 13,90 гривні за кілограм;

Сільпо – близько 10 гривень за кілограм.

Водночас кінцева ціна залежить від сорту та виду картоплі. Зокрема, за даними "Мінфіну", середня вартість білої картоплі становила близько 19,20 гривні за кілограм, молодої – 13,42 гривні, а рожевої – 24,40 гривні.

Актуальні пропозиції "Сільпо" також демонструють широкий розкид цін залежно від товару: на сайті мережі звичайна картопля представлена різними сортами, тоді як спеціально підготовлена чи фасована продукція коштує дорожче.

Таким чином, нинішня ситуація вигідна для споживачів: сезонний урожай збільшує пропозицію, а слабкий попит не дозволяє цінам зростати. Якщо обсяги виробництва та поставок залишаться високими, картопля може й надалі дешевшати або щонайменше утримуватися на нинішньому рівні.

Український ринок білокачанної капусти зіткнувся зі скороченням пропозиції, через що фермери вже підвищили відпускні ціни. Водночас у супермаркетах вартість овочу також зростає, а подальша динаміка залежатиме від появи на ринку пізніх сортів.