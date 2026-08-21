Почему картофель в Украине дешевеет

На украинском рынке продолжается сезонное снижение цен на картофель. По данным аналитиков EastFruit, основной причиной является массовая уборка урожая в основных регионах производства, с чего предложение овоща на рынке практически ежедневно увеличивается.

По состоянию на 20 августа украинские хозяйства предлагают картофель преимущественно по цене 6–12 гривен за килограмм. Это примерно на 14% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

В то же время спрос на картофель остается ниже среднего. То есть производители увеличивают предложение, а покупатели не успевают поглощать весь объем продукции – это дополнительно давит на цены.

В годовом исчислении снижение цен еще заметнее. Сейчас картофель в Украине в среднем стоит примерно на 37% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

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Участники рынка при этом не ожидают быстрого разворота тенденции. Значительные объемы производства означают, что предложение картофеля будет оставаться высоким, поэтому в ближайшее время цены, вероятно, продолжат находиться под давлением.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

Для покупателей цены в магазинах могут отличаться от стоимости картофеля непосредственно у производителей. По данным мониторинга цен по состоянию на 20 августа, в больших торговых сетях ситуация была следующей:

АТБ – около 13,95 гривны за килограмм;

VARUS – около 12,90 гривны за килограмм;

"Фора" – около 13,90 гривны за килограмм;

"Сильпо" – около 10 гривен за килограмм.

В то же время конечная цена зависит от сорта и вида картофеля. В частности, по данным "Минфина", средняя стоимость белого картофеля составляла около 19,20 гривны за килограмм, молодого – 13,42 гривны, а розового – 24,40 гривны.

Актуальные предложения "Сильпо" также демонстрируют широкий разброс цен в зависимости от товара: на сайте сети обычный картофель представлен различными сортами, тогда как специально подготовленная или фасованная продукция стоит дороже.

Таким образом, нынешняя ситуация выгодна для потребителей: сезонный урожай увеличивает предложение, а слабый спрос не позволяет ценам расти. Если объемы производства и поставок останутся высокими, картофель может и дальше дешеветь или, по крайней мере, удерживаться на нынешнем уровне.

Украинский рынок белокочанной капусты столкнулся с сокращением предложения, поэтому фермеры уже повысили отпускные цены. В то же время в супермаркетах стоимость овоща также растет, а дальнейшая динамика будет зависеть от появления на рынке поздних сортов.