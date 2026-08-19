Почему капуста стала дорожать

На этой неделе в Украине наблюдается дефицит белокочанной капусты нового урожая. По данным аналитиков EastFruit, жаркая погода повлияла на темпы созревания овоща, из-за чего предложение на рынке сократилось.

В настоящее время украинские производители предлагают белокочанную капусту по цене 15–22 гривны за килограмм. В среднем это примерно на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Еще неделю назад максимальная цена на этот овощ не превышала 18 гривен за килограмм. Дополнительным фактором подорожания стало ухудшение качества части урожая из-за распространения болезней и вредителей на полях. В результате качественной продукции на рынке стало еще меньше.

Ситуация также связана с сезонностью. Большинство хозяйств уже завершили продажу ранних сортов капусты, тогда как поздние сорта еще не начали массово поступать на рынок. При этом спрос остается довольно высоким, что создает дополнительное давление на цены.

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В итоге нынешняя стоимость белокочанной капусты уже на 59% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Фермеры не исключают дальнейшего повышения цен, если темпы реализации останутся высокими.

Сколько стоит капуста в супермаркетах

Розничные цены могут отличаться от оптовых, поскольку зависят от сети, региона, качества овоща и конкретного магазина. Последние доступные мониторинги показывают, что разброс между торговыми сетями может быть довольно заметным.

В частности, в одном из последних обзоров цен на белокочанную капусту были зафиксированы следующие значения: Novus – 14,89 гривны за килограмм, Metro – 19,90 гривны, Auchan – 22,90 гривны, "Сильпо" – 23 гривны, АТБ – 27,49 гривны, Megamarket – 31 гривна.

АТБ-Маркет, Сильпо и VARUS входят в число популярных сетей, где украинцы покупают овощи. При этом цена в конкретном магазине может варьироваться в зависимости от города и действующих акций.

Для сравнения: в апреле белокочанная капуста в отдельных сетях стоила значительно дешевле: в АТБ – около 7,59 гривны за килограмм, в Varus – 7,60 гривны, в Metro – 8 гривен, а в Novus – 8,19 гривны.

Таким образом, нынешний рынок капусты демонстрирует довольно заметный ценовой разворот. Если поступления поздних сортов будут оставаться недостаточными, а спрос не снизится, овощ может и дальше дорожать, особенно в сегменте качественной продукции.

В то же время в Украине стремительно растет предложение арбузов, поэтому цены на них продолжают снижаться. Сейчас оптовые цены упали до 2–10 гривен за килограмм, а в супермаркетах популярных сетей арбузы можно найти примерно от 15 гривен.