Морква різко дешевшає: скільки коштує кілограм у супермаркетах

Ситуація на українському ринку овочів кардинально змінюється, змушуючи аграріїв терміново переглядати свої стратегії. Для звичайних покупців це відкриває чудове вікно можливостей для вигідних закупівель.

Що відбувається з цінами на моркву

Ситуація на українському ринку овочів кардинально змінюється, змушуючи аграріїв терміново переглядати свої стратегії, про що пишуть аналітики проєкту EastFruit. Для звичайних покупців це відкриває чудове вікно можливостей для вигідних закупівель.

Українські фермери змушені масово знижувати вартість моркви, яка дешевшає вже третій тиждень поспіль. Наразі виробники готові віддавати коренеплоди по 12 – 18 гривень за кілограм, що на 20% дешевше порівняно з кінцем минулого тижня. Головна причина полягає в тому, що аграріям потрібно терміново розпродати середні сорти, які абсолютно не підходять для тривалого зберігання.

За словами самих фермерів, протягом останніх кількох тижнів спостерігається серйозний профіцит товару, який тисне на гаманці аграріїв. Продажі йдуть вкрай мляво, переважно невеликими партіями від випадку до випадку. Покупці чудово розуміють ситуацію та жорстко диктують свої умови. "Клієнти нерідко наполягають на зниженні цін, посилаючись на надлишкову пропозицію моркви на ринку", – зазначають експерти.

Варто зазначити, що попри поточний обвал, морква в Україні все ще коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені 2025 року. Тоді ринок мав зовсім іншу динаміку, проте зараз фермери не очікують швидкого поліпшення ситуації. Розвантажити склади поки не вдається через вкрай низькі темпи реалізації, тому надлишкова пропозиція продовжує збивати ціни вниз.

Скільки коштує морква у великих супермаркетах України

Зниження гуртових цін вже почало відображатися на цінниках у роздрібних мережах, що дозволяє українцям суттєво зекономити на базовому продуктовому кошику. Станом на сьогодні вартість звичайної немитої моркви у популярних супермаркетах виглядає так:

Мережа "АТБ" пропонує овоч у середньому по 22 – 24 гривні за кілограм.

пропонує овоч у середньому по 22 – 24 гривні за кілограм. У супермаркетах "Сільпо" ціна коливається в межах 25 – 27 гривень за кілограм.

ціна коливається в межах 25 – 27 гривень за кілограм. Мережа "Novus" реалізує моркву по 24 – 26 гривень.

реалізує моркву по 24 – 26 гривень. У магазинах "Varus" кілограм обійдеться покупцям приблизно у 23 – 25 гривень.

Отже, для споживачів зараз відкрилося ідеальне вікно можливостей, щоб поповнити домашні запаси свіжими овочами за максимально вигідною ціною.

Раніше ми писали, що сезон кавунів добігає кінця, і це вже відчутно впливає на вартість продукції. На полицях магазинів відбуваються помітні цінові гойдалки, до яких варто підготуватися заздалегідь.