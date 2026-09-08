Что происходит с ценами на морковь

Ситуация на украинском рынке овощей кардинально меняется, заставляя аграриев срочно пересматривать свои стратегии, о чем пишут аналитики проекта EastFruit. Для обычных покупателей это открывает прекрасные возможности для выгодных покупок.

Украинские фермеры вынуждены массово снижать стоимость моркови, которая дешевеет уже третью неделю подряд. Сейчас производители готовы продавать корнеплоды по 12–18 гривен за килограмм, что на 20% дешевле по сравнению с концом прошлой недели. Главная причина заключается в том, что аграриям нужно срочно распродать средние сорта, которые совершенно не подходят для длительного хранения.

По словам самих фермеров, в течение последних нескольких недель наблюдается серьезный профицит товара, который давит на кошельки аграриев. Продажи идут крайне вяло, преимущественно небольшими партиями от случая к случаю. Покупатели прекрасно понимают ситуацию и жестко диктуют свои условия. "Клиенты нередко настаивают на снижении цен, ссылаясь на избыточное предложение моркови на рынке", – отмечают эксперты.

Стоит отметить, что, несмотря на текущий обвал, морковь в Украине по-прежнему стоит в среднем на 46% дороже, чем в начале осени 2025 года. Тогда рынок имел совершенно иную динамику, однако сейчас фермеры не ожидают скорого улучшения ситуации. Разгрузить склады пока не удается из-за крайне низких темпов реализации, поэтому избыточное предложение продолжает сбивать цены вниз.

Сколько стоит морковь в больших супермаркетах Украины

Снижение оптовых цен уже начало отражаться на ценниках в розничных сетях, что позволяет украинцам существенно сэкономить на базовой корзине продуктов. На сегодняшний день стоимость обычной немытой моркови в популярных супермаркетах выглядит следующим образом:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Сеть "АТБ" предлагает овощ в среднем по 22–24 гривны за килограмм.

предлагает овощ в среднем по 22–24 гривны за килограмм. В супермаркетах "Сильпо" цена колеблется в пределах 25–27 гривен за килограмм.

цена колеблется в пределах 25–27 гривен за килограмм. Сеть "Novus" продает морковь по 24–26 гривен.

продает морковь по 24–26 гривен. В магазинах "Varus" килограмм обойдется покупателям примерно в 23–25 гривен.

Таким образом, для потребителей сейчас открылось идеальное окно возможностей, чтобы пополнить домашние запасы свежими овощами по максимально выгодной цене.

Ранее мы писали, что сезон арбузов подходит к концу, и это уже ощутимо сказывается на стоимости продукции. На полках магазинов наблюдаются заметные ценовые колебания, к которым стоит подготовиться заранее.