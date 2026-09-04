Почему арбузы внезапно начали дорожать

Сезон любимой летней ягоды подходит к концу, и это уже ощутимо сказывается на стоимости продукции, что свидетельствует о том, что данные аналитического проекта EastFruit показывают эту тенденцию. На полках магазинов наблюдаются заметные ценовые колебания, к которым стоит подготовиться заранее.

Только за прошедшую неделю оптовая стоимость арбузов в украинских хозяйствах подскочила в среднем на 20%. Сейчас фермеры отгружают сладкую ягоду по 5 – 12 гривен за килограмм в зависимости от качества и региона.

Такий ціновий скачок експерти пояснюють резким дисбалансом на ринку. Сезон середніх сортів завершився, а з поздніми урожаями у багатьох фермерів виникли серйозні проблеми. Предложение резко сократилось, тогда как спрос среди украинцев последние две недели остается стабильно высоким.

Сколько стоят арбузы в популярных супермаркетах

Розничные сети мгновенно отреагировали на изменения на оптовом рынке. Мы проанализировали актуальные ценники в пяти крупнейших супермаркетах Украины, чтобы вы могли выбрать наиболее выгодный вариант для своего бюджета:

"АТБ": предлагает одни из самых доступных цен, здесь килограмм арбуза первого сорта обойдется примерно в 16 – 18 гривен.

"Сильпо": классическая арбуз стоит около 20 – 22 гривен за килограмм, однако сеть также предлагает премиальные сорта (без косточек или "Огонек") от 35 гривен.

Novus: держится на среднем уровне, продавая арбузы по 19 – 21 гривне за килограмм.

Varus: стоимость килограмма начинается от 17 гривен за обычный сорт.

Auchan: предлагает арбузы по цене около 18 – 20 гривен, часто устраивая вечерние скидки на разрезанные плоды.

Что было с ценами на бахчевые культуры раньше

Несмотря на нынешнее стремительное подорожание, ситуация для потребителей остается значительно лучше, чем в прошлом году. Стоит напомнить, что в 2023 году из-за оккупации южных регионов и подрыва Каховской ГЭС рынок испытывал тотальный дефицит. Благодаря адаптации фермеров из других областей, сегодня арбузы в Украине стоят в среднем на 27% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Поэтому даже после повышения цен эта ягода остается доступной для большинства семей.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ранее мы писали, что в этом году ягодный сезон преподнес украинцам неожиданный сюрприз, превратив малину в настоящий эксклюзив. Ситуация на рынке кардинально изменилась, заставив переработчиков бороться за каждый килограмм сырья.