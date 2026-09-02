Почему цены на малину бьют исторические рекорды

Нынешний ягодный сезон преподнес украинцам неожиданный сюрприз, превратив привычный летний десерт в настоящий эксклюзив. Как отмечают аналитики EastFruit, ситуация на рынке кардинально изменилась, заставив переработчиков бороться за каждый килограмм сырья.

Закупочная стоимость малины для переработки в 2026 году достигла беспрецедентных 193 – 195 гривен за килограмм без НДС. Несмотря на меньший общий урожай, производители получили сверхприбыль из-за огромного дефицита качественного сырья на рынке.

Президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник призывает осторожно относиться к заявлениям об абсолютных рекордах. "Как мне кажется, малины в этом году меньше, чем в прошлом. В денежном выражении может быть и рекорд, потому что цена на малину в этом году еще выше", – объясняет эксперт.

Главная причина дефицита на внутреннем рынке – тотальная экспортная ориентация отрасли. Около 90 – 95 % выращенной в Украине малины уходит за границу, где ее используют для производства европейских йогуртов, смузи, кондитерских изделий и десертов.

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"Внутренний рынок потребления малины откровенно невелик. И большим пока не станет", – констатирует Баштанник, добавляя, что такая тенденция является нормальной и очень выгодной для отечественных ягодников. К тому же неурожай в Польше и других странах ЕС дополнительно подогрел спрос на украинскую продукцию, позволив экспортной выручке достичь 250,8 миллиона долларов.

Что сдерживает массовое выращивание и какие существуют риски?

Несмотря на заоблачные цены, фермеры не спешат массово засаживать поля новыми кустами. Главная проблема – острый дефицит рабочей силы, ведь малина собирается исключительно вручную, а использование комбайнов пока остается утопией, что делает этот бизнес чрезвычайно чувствительным к стоимости труда.

Кроме того, эксперты предупреждают о цикличности международного рынка. Слишком высокая стоимость замороженной малины может заставить европейских производителей пищевых продуктов изменить рецептуры, заменив ее более дешевой клубникой или другими фруктами.

Еще несколько лет назад ситуация в агросекторе была кардинально иной. Например, в 2023 году закупочные цены на малину для переработки падали до критических 12 гривен за килограмм. Тогда фермеры массово отказывались собирать урожай, поскольку выручка даже не покрывала базовых затрат на оплату труда рабочих. Всего за три года рынок прошел путь от полной экономической нецелесообразности до яростной борьбы переработчиков за сырье почти по 200 гривен.

Сколько придется заплатить за малину в супермаркетах?

Рекордные оптовые цены мгновенно ударили по кошелькам обычных потребителей. На полках популярных украинских супермаркетов свежая малина стала настоящим деликатесом. В сети "Сильпо" за 250-граммовый лоток свежей отборной ягоды сейчас просят от 120 до 150 гривен, что эквивалентно 480–600 гривен за килограмм.

Аналогичная ценовая политика наблюдается в отношении замороженной продукции, которая традиционно пользуется спросом в осенне-зимний период. В "АТБ" и "Novus" килограмм замороженной малины обойдется покупателям в пределах 280 – 320 гривен. Поэтому в этом сезоне украинцам придется хорошо подумать, готовы ли они переплачивать за любимую витаминную ягоду или лучше найти ей более бюджетную альтернативу.

Кстати, начало осени преподнесло украинцам приятный сюрприз в фруктовых отделах магазинов. Фермеры массово переписывают ценники на яблоки, пытаясь как можно быстрее распродать запасы.