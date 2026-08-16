Росія вдарила по "Новій пошті" в Краматорську: загинув 19-річний працівник, 7 людей поранені

Окупанти завдали цілеспрямованого удару по відділенню "Нової пошти" у Краматорську. Внаслідок атаки є жертва і поранені.

Деталі трагедії розповіли в ОВА, "Новій пошті" та прокуратурі.

Що відомо про смертельний удар по Краматорську?

Атака відбулася 16 серпня 2026 року о 15:57. Російська армія застосувала ударний БпЛА типу "Герань-2", який влучив безпосередньо у приміщення третього відділення "Нової пошти" в центрі міста.

Жертвою російського терору став 19-річний працівник поштового оператора, який загинув на місці від вибуху боєприпасу. Ще семеро цивільних осіб віком від 23 до 42 років зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень та контузій.

Наслідки атаки на Краматорськ / Фото ОВА, прокуратура, "Нова пошта"

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін наголосив, що ворог свідомо б'є по місцях, куди люди приходять у своїх звичайних справах. "Саме так ворог намагається перетворити будь-яку буденну хвилину на смертельну небезпеку. Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", – заявив посадовець.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

У компанії "Нова пошта" підтвердили руйнування свого відділення та загибель колеги. Представники оператора зазначили, що перебувають на зв'язку з родиною загиблого та потерпілими, надаючи їм усю необхідну підтримку.

Наразі триває ліквідація наслідків удару, а детальна інформація щодо пошкодженого вантажу встановлюється. "Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки", – запевнили у компанії.

Для мінімізації затримок у доставці "Нова пошта" вже задіяла резервні логістичні маршрути, а актуальний статус відправлень клієнти можуть перевірити на сайті або у мобільному застосунку.

Нагадаємо, що 16 серпня Росія завдала удару по найбільшому металургійному підприємству України – "АрселорМіттал Кривий Ріг". Дві людини загинули, ще понад десяток поранені.