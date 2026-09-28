Росія пошкодила 2 склади АТБ на Київщині: виникли пожежі, є перевищення аміаку у повітрі

Росія 28 вересня атакувала Київщину, пошкодивши 2 складські приміщення мережі АТБ у Броварському районі. Після удару на об'єктах виникли пожежі, а в зоні займання рятувальники зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку.

Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про атаку?

Російські війська 28 вересня завдали удару по Київській області. Унаслідок атаки в одному з населених пунктів Броварського району пошкоджено два складські приміщення, де виникли пожежі.

Належність пошкоджених складів до мережі АТБ підтвердила пресслужба ритейлера. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Для роботи на місці залучили підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС. Під час розвідки безпосередньо в зоні пожежі рятувальники зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку (NH₃).

Водночас за межами зони займання, зокрема у Броварах, перевищення концентрації аміаку не виявили. У ДСНС наголосили, що загрози життю та здоров'ю населення немає.

До покращення ситуації мешканцям радять тримати вікна та двері зачиненими, якомога менше перебувати на вулиці та вимкнути кондиціонери.

Рятувальні роботи на місці тривають, інформація про наслідки російської атаки оновлюється.

Нагадаємо, Росія 28 вересня продовжила масовану атаку на Київ, унаслідок якої пошкоджено будівлю медичного центру "Добробут". На місці удару виникла пожежа, а на кадрах із Києва видно суттєві руйнування верхніх поверхів медзакладу.

Зеленський підтвердив, що російські війська атакували столицю. Рятувальники ліквідовували пожежу в Голосіївському районі, де постраждали троє людей.

Поруч із медцентром також загорілася покрівля чотириповерхового житлового будинку, з якого вогнеборці врятували мешканку. Загалом упродовж дня внаслідок російських атак у Києві постраждали 19 людей.

Водночас російські удари 28 вересня також припали по Харкову, Дніпру та Запоріжжю, де є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури.