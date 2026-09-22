Удари по Росії вплинули на ціни на дизель, – Трамп

Трамп заявив, що удари України по Росії вплинули на ціни на дизель. На його думку, для Росії це теж серйозна проблема.

Про це президент США заявив під час зустрічі із Зеленським 22 вересня.

Що сказав Трамп

Журналіст зауважив, що удари по російських нафтопереробних потужностях та об'єктах, пов'язаних із дизельним паливом, схоже, завдали росіянам серйозного удару.

Він поцікавився, чи може Трамп це прокоментувати.

Ну, це справді серйозний удар по росіянах. Але це також серйозно вдарило по ціні на дизельне паливо – вона досить суттєво зросла... Але по Росії це, безумовно, вдарило дуже серйозно,

– зазначив американський президент.

Він також додав, що у нього хороші стосунки з Зеленським.

"Ми разом шукаємо рішення, як завершити війну", – сказав Трамп.

До слова, Володимир Зеленський висловив сподівання, що війну вдасться завершити до зими. Також він розраховує у цьому на допомогу президента США.