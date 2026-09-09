Угорщина оскаржила використання російських активів для України: суд ЄС виніс рішення

Спроби союзників Кремля врятувати гроші російського центробанку зазнали краху. Суд ЄС відхилив позов Угорщини щодо використання доходів від заморожених активів Росії для військової допомоги Україні.

Який позов подала Угорщина

Йдеться про позов, який Будапешт подав у липні 2025 року, коли при владі був експрем'єр і вірний прихильник Москви Віктор Орбан, пише Reuters.

Угорщина оскаржувала рішення Ради ЄС від травня 2024 року, яке надало правову основу для використання доходів від заморожених російських активів.

Мова не про передачу Києву самого капіталу, а про прибутки, які генерують заблоковані активи Центробанку Росії. ЄС спрямовує ці кошти, зокрема, на військову допомогу Україні.

Угорщина намагалася довести незаконність процедури, яка фактично дозволила обійти її вето на закупівлю зброї для Києва за рахунок таких доходів.

Що вирішив суд

Однак загальний суд ЄС відхилив позов Будапешта через відсутність юрисдикції.

Суд зазначив, що оскаржуване рішення безпосередньо пов'язане зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС. Відтак ця справа не підпадає під винятки, які дозволяли б йому втручатися в такі питання.

Окремо суд звернув увагу на позицію Будапешта під час ухвалення рішення щодо російських активів.

Угорщина утрималася під час голосування, після чого комітет Європейського фонду миру дійшов висновку, що країна не повинна брати участь у подальшому ухваленні рішення про використання цих коштів.

Саме цей механізм дозволив Раді ЄС ухвалити рішення щодо активів Росії, попри спротив Будапешта.

Нагадаємо, рішення суду з'явилося на тлі нової дискусії про майбутнє заморожених російських коштів. Так, нещодавно Нідерланди, Польща, Іспанія та Швеція запропонували ЄС знову обговорити можливість їх використання для підтримки України.