Какой иск подала Венгрия

Речь идет об иске, который Будапешт подал в июле 2025 года, когда у власти находился экс-премьер и верный сторонник Москвы Виктор Орбан, пишет Reuters.

Венгрия оспаривала решение Рады ЕС от мая 2024 года, которое создало правовую основу для использования доходов от замороженных российских активов.

Речь идет не о передаче Киеву самого капитала, а о доходах, которые генерируют заблокированные активы Центрального банка России. ЕС направляет эти средства, в частности, на военную помощь Украине.

Венгрия пыталась доказать незаконность процедуры, которая фактически позволила обойти ее вето на закупку оружия для Киева за счет таких доходов.

Что решил суд

Однако Общий суд ЕС отклонил иск Будапешта из-за отсутствия юрисдикции.

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Суд отметил, что оспариваемое решение напрямую связано с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС. Следовательно, данное дело не подпадает под исключения, которые позволили бы ему вмешиваться в такие вопросы.

Отдельно суд обратил внимание на позицию Будапешта при принятии решения относительно российских активов.

Венгрия воздержалась при голосовании, после чего комитет Европейского фонда мира пришел к выводу, что страна не должна участвовать в дальнейшем принятии решения об использовании этих средств.

Именно этот механизм позволил Раде ЕС принять решение в отношении активов России, несмотря на сопротивление Будапешта.

Напомним, решение суда появилось на фоне новой дискуссии о будущем замороженных российских средств. Так, недавно Нидерланды, Польша, Испания и Швеция предложили ЕС вновь обсудить возможность их использования для поддержки Украины.