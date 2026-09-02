Что произошло и чьи деньги на кону

Судьба миллиардов страны-агрессора вновь оказалась в центре жарких европейских дискуссий, говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Швеции Марии Мальмер Стенергард. Пока одни страны требуют нанести решительный финансовый удар по врагу, другие откровенно тормозят этот процесс из-за собственных страхов.

На неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Ирландии Стокгольм официально поднял вопрос о конфискации и использовании замороженных российских активов. Стенергард заявляет, что Европа должна усилить финансовое давление на экономику России, которая уже демонстрирует признаки истощения.

"Мое послание будет четким: ЕС должен и в дальнейшем усиливать давление на российскую экономику, которая все больше слабеет. Мы также должны обеспечить более широкую поддержку Украине как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", – говорит министр Мария Мальмер Стенергард.

Для нашего государства эти средства – не просто цифры на счетах европейских банков, а реальная возможность профинансировать оборону и восстановление без дополнительной нагрузки на западных налогоплательщиков. Замороженные российские активы играют ключевую роль в достижении этой цели. Именно поэтому Швеция объединила усилия с Нидерландами, Польшей и Испанией, написав совместное письмо, чтобы вернуть вопрос о конфискации миллиардов агрессора в повестку дня ЕС.

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Какие решения принимались ранее и кто блокирует процесс

Главным препятствием на пути к российским миллиардам остается позиция Бельгии, ведь именно в ее депозитарии Euroclear хранится львиная доля заблокированных средств – около 200 миллиардов евро. Как уже сообщалось, бельгийский министр обороны Тео Франкен категорически отверг новую инициативу Стокгольма, заявив, что это не подлежит обсуждению, двери закрыты.

Напомним, что сопротивление Брюсселя продолжается не первый год. Еще на саммите ЕС в 2025 году премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заблокировал инициативу "репарационного займа" для Украины, опасаясь бесконечных судебных исков со стороны России. Однако давление со стороны стран Балтии и Северной Европы усиливается, поэтому европейским лидерам придется искать компромисс, чтобы заставить агрессора заплатить за свои преступления.

Ранее мы писали, что европейские партнеры вновь столкнулись с серьезным препятствием в вопросе финансовой поддержки нашего государства. Судьба огромного массива вражеских средств оказалась в заложниках политического упрямства одной страны.