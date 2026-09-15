"Ситуація близька до критичної": Україна ризикує втратити 29,5 мільярдів підтримки

Україна може втратити значну частину з 29,5 мільярда доларів міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не встигне вчасно ухвалити необхідні законопроєкти. Уряд уже визначає дедлайни для парламенту і пришвидшує свою роботу.

Що має зробити Рада

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заликав народних депутатів якнайшвидше підтримати закони у своєму дописі в Telegram.

Ситуація з державними фінансами близька до критичної,

– попередив він.

Після консультацій із парламентарями уряд планує передати народним депутатам і профільним комітетам графік із конкретними термінами для кожного необхідного голосування.

Йдеться про виконання частини зобов'язань, від яких залежить отримання Україною міжнародного фінансування. Якщо Київ їх не дотримається, ризикує залишитися без частини з передбачених 29,5 мільярдів доларів міжнародної підтримки.

Це критично необхідний ресурс для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб Сил оборони,

– наголосив Корецький.

Що має зробити уряд

Уряд тим часом пришвидшує роботу над своєю частиною зобов'язань. Загалом Кабмін працює над 42 рішеннями, необхідними для виконання урядової частини домовленостей.

Прем'єр додав, що спочатку уряд планував завершити відповідну роботу до 1 листопада. Однак через складність ситуації дедлайн вирішили перенести на 15 жовтня.

Урядовці готові опрацювати з депутатами кожен законопроєкт, кожне формулювання та кожну норму, щоб забезпечити необхідну підтримку та якнайшвидше ухвалення рішень,

– запевнив Корецький.

Що говорить президент

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні також закликав до максимально злагодженої роботи парламентарів та уряду, аби ухвалити закони, необхідні для закриття дефіциту бюджету.

Він попередив, що деякі рішення можуть бути непопулярними, але альтернативи цим коштам немає.

Це – саме треба ухвалити: не про бажання, не про політику, а про кошти для бюджету, щодо яких немає заміни… Це конкретні кошти для того, щоб Україна жила й могла оборонятися. Це кошти, які прив’язані до ситуації. До реальної ситуації цієї осені, цієї зими, цього фронту, захисту нашого неба,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Україна має дефіцит оборонного бюджету у розмірі 27 мільярдів доларів. Щоб закрити цю "діру", Київ активно веде переговори з міжнародними партнерами задля екстреного фінансування.