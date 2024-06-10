У травні українці купили рекордну кількість валюти, що значно перевищує продажі

У травні населення купило валюти на 971,5 мільйонів доларів більше, ніж продало, що стало рекордним показником з початку поточного року. Про це свідчать звітні дані Національного банку.

Рекордні обсяги купівлі долара

На готівковому валютному ринку в травні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж. Українці продали валюти на 1 271,2 мільйона доларів в еквіваленті, а купили на 2 242,7 мільйона доларів в еквіваленті.

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За 2023 рік населення купило на 3 362,1 мільйона доларів більше, ніж продало. З 21 липня НБУ скорегував офіційний курс гривні на 25% до 36,5686 гривні за долар.

З 3 жовтня 2023 року Національний банк впровадив керовану гнучкість обмінного курсу, скасував всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг, а також дозволив репатріацію "нових" дивідендів.

За підсумками 2022 року, населення купило валюти на 1 009,5 мільйона доларів більше, ніж продало.

Що відбуватиметься на валютному ринку далі

Регулятор продовжує стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Навесні курс долара зазнав змін через девальвацію гривні. У червні ситуація дещо стабілізувалася.

Експерти прогнозують, що у другій половині червня значних коливань на валютному ринку не передбачається. Однак певні наслідки квітневої девальвації гривні все ж можуть відчуватися.

Активна девальвація гривні, як це спостерігалося у квітні та травні, веде до зростання цін. При цьому, у виробників, продавців, цінники будуть збільшені на випадок подальших девальваційних процесів. Іноді таке зростання може вдвічі перевищувати наявну девальвацію.

На валютний ринок також може сильно вплинути зростання тарифу на електроенергію. Проте панікувати не варто, адже регулятор готовий до цих коливань.

Скільки коштуватиме валюта

Протягом наступного тижня коридори валютних коливань залишаться близькими до показників початку червня. У середині місяця вони очікуються наступними:

На міжбанку:

долар – 40 – 41 гривня,

євро – 43 – 46 гривень;

На готівковому ринку:

долар – 40 – 41,2 гривні,

євро – 43 – 46 гривень.

Різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку не перевищить 0,5 гривні. Середні курсові відхилення за цих умов не перевищать 2%. Щоденні курсові коливання на міжбанку, в обмінниках та комерційних банках не будуть більшими за 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу також залишиться стабільною:

На міжбанку:

до 0,05 гривні за долар,

до 0,1 гривні за євро;

У комерційних банках:

до 0,5 – 0,6 гривні за долар,

до 0,8 – 1 гривні за євро;

В обмінних пунктах: