Що відбуватиметься на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що у другій половині червня значних коливань на валютному ринку не передбачається. Однак, певні відголоси квітневої девальвації гривні, усе ж можуть бути відчутні.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Активні девальвація гривні, як це спостерігалося у квітні та травні, веде до зростання цін. При цьому, за об’єктивних причин, як, приміром, у імпортерів, так і суб’єктивних – у виробників, продавців цінники будуть збільшені на випадок подальших девальваційних процесів. Інколи таке зростання може вдвічі перевищувати наявну девальвацію.

Окремо Лєсовий зазначив, що на валютний ринок може сильно вплинути зростання тарифу на електроенергію. Проте, панікувати не варто, адже регулятор готовий до цих коливань.

З початку року гривня просіла вже на 6,7%: курс долара з 1 січня по 1 червня виріс з 38 до 40,53 гривні,

– наголошує банкір.

Чи зросте курс

Протягом наступного тижня коридори валютних коливань не будуть сильно відрізнятися від показників на початку червня. В середині місяця вони очікуються такі:

на міжбанку: долар – 40 – 41 гривня, євро – 43 – 46 гривень;

на готівковому ринку: долар – 40 – 41,2 гривні, євро – 43 – 46 гривень.

Зверніть увагу! Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку не перевищить 0,5 гривні.

Середні курсові відхилення, при цьому, не перевищать 2%. Щоденні курсові коливання, на міжбанку, в обмінниках та комбанках не будуть більш як 0,5 гривень.

Не зазнає змін і різниця між курсами купівлі та продажу: