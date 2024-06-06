Офіційний курс 6 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,12 гривні за долар. Вартість долара впала на 17 копійок проти 5 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,60 гривні, що на 16 копійок менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 7 червня:

долар – 40,15 гривні,

євро – 43,62 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 6 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,10 гривні, а продаж – 40,70 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,40 гривні , а продаж – 40,62 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,52 гривні, а продаж – 40,65 гривні.

На якому рівні буде курс наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що основні курсові показники в другій декаді червня залишаться без змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Імовірно саме з цієї половини місяця остаточно сформуються нові коридори валютних коливань, які можуть протриматися щонайменше до осені.

Банкір додає, що після зростання тарифів на електроенергію ніхто не стане чекати нових платіжок. Відтак після першої інерційної декади варто очікувати масовий перегляд цін практично на все. Такі інфляційні процеси можуть тиснути на валютний ринок, але у регулятора достатньо можливостей подолати нові випробування.

Наступного тижня курси можуть залишитися на рівні цього тижня:

На міжбанку: долар – 40 – 41 гривня, євро – 43 – 46 гривень,

долар – 40 – 41 гривня, євро – 43 – 46 гривень, На готівковому ринку: долар буде на рівні 40 – 41,2 гривні, євро – 43 – 46 гривень.

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