Якщо не встигли до 15 вересня: чи втратять деякі українці свої пенсії

АТ "Укрексімбанк" припиняє співпрацю з Пенсійним фондом України. Це стосується частини обслуговування банківських рахунків одержувачів пенсій, субсидій, пільг, соціальних виплат.

Що варто знати пенсіонерам в Україні

Співпраця офіційно припиняється з 1 жовтня, про що повідомили у ПФУ.

Якщо пенсія або інша виплата надходить від Пенсійного фонду через АТ "Укрексімбанк", то одержувачі повинні були не пізніше 15 вересня 2026 року:

обрати інший уповноважений банк для їх отримання;

повідомити про це ПФУ.

Заява про зміну способу виплати пенсії (або іншої соціальної виплати) подається через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або у будь-якому сервісному центрі.

Зокрема, існує перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій та інших державних соціальних виплат.

Що робити, якщо людина не подала заяву до 15 вересня

Якщо одержувач виплат не обере інший банк або не повідомить про це Пенсійний фонд України, то гроші він не втратить. Виплати просто будуть здійснюватися через відділення АТ "Укрпошта".

Нагадаємо, що деякі українці за кордоном можуть втратити пенсії. Це залежить від країни, куди переїде літня людина.