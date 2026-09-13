Чиї доходи перевірятиме ПФУ?

Найчастіше Пенсійний фонд запитує довідку про доходи не для призначення самої пенсії, а під час оформлення житлових субсидій, пільг на комуналку чи виплат за кордон. Як пояснюють у Мінсоцполітики, держава перевіряє фактичний матеріальний стан людини, щоб визначити її право на додаткову допомогу.

Річ у тім, що з початком повномасштабної війни уряд перейшов до максимально адресного принципу розподілу коштів. Тепер статус пенсіонера не гарантує автоматичного надання всіх пільг – відомство враховує інші соціальні виплати та пенсійне забезпечення, яке людина може отримувати за межами України.

Важливо! Це допомагає відсіяти тих, хто насправді не потребує додаткової підтримки, і спрямувати гроші найбільш вразливим категоріям.

Як швидко та без черг отримати необхідний документ?

Більшість довідок зараз доступні в електронному форматі, тому стояти в чергах необов'язково. Згенерувати документ можна через вебпортал електронних послуг ПФУ або у фірмовому мобільному застосунку, хоча традиційний варіант із візитом до сервісного центру також залишається чинним.

Однак, окрім підтвердження доходів, українцям варто пам'ятати про інші критичні терміни. Нагадаємо, раніше ми писали, що пенсіонерам дають всього 10 днів на інформування ПФУ про працевлаштування чи звільнення, інакше держава примусово стягне до 20% від виплат.

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Також до 15 вересня клієнтам державного "Укрексімбанку" необхідно змінити фінансову установу, адже з 1 жовтня банк повністю припиняє виплату пенсій.