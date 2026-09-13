Доходы кого будет проверять ПФУ?

Чаще всего Пенсионный фонд запрашивает справку о доходах не для назначения самой пенсии, а при оформлении жилищных субсидий, льгот на коммунальные услуги или выплат за границу. Как объясняют в Минсоцполитики, государство проверяет фактическое материальное положение человека, чтобы определить его право на дополнительную помощь.

Дело в том, что с началом полномасштабной войны правительство перешло к максимально адресному принципу распределения средств. Теперь статус пенсионера не гарантирует автоматического предоставления всех льгот – ведомство учитывает другие социальные выплаты и пенсионное обеспечение, которое человек может получать за пределами Украины.

Важно! Это помогает отсеять тех, кто на самом деле не нуждается в дополнительной поддержке, и направить деньги наиболее уязвимым категориям.

Как быстро и без очередей получить необходимый документ?

Большинство справок сейчас доступны в электронном формате, поэтому стоять в очередях необязательно. Сгенерировать документ можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или в фирменном мобильном приложении, хотя традиционный вариант с посещением сервисного центра также остается в силе.

Однако, помимо подтверждения доходов, украинцам стоит помнить и о других важных сроках. Напомним, ранее мы писали, что пенсионерам дают всего 10 дней на то, чтобы уведомить ПФУ о трудоустройстве или увольнении, в противном случае государство принудительно взыщет до 20% от выплат.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Также до 15 сентября клиентам государственного "Укрэксимбанка" необходимо сменить финансовое учреждение, ведь с 1 октября банк полностью прекращает выплату пенсий.